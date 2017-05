Juniorenfußball FC Tiengen 08 wird Meister ohne Makel

Juniorenfußball: D-Junioren holen mit 18 Siegen in 18 Spielen den Titel der Bezirksliga

Blütenreine Trikots: Die D-Junioren des FC Tiengen 08 ließen sich in der vergangenen Saison nicht bezwingen. Alle 18 Spiele haben die von Edin Muhovic (links) und Dieter Wagner trainierten Jungs in der abgelaufenen Saison gewonnen und belegen mit 54 Punkten und 109:14 Toren mit zehn Punkten Vorsprung auf den FV Lörrach-Brombach den ersten Platz. Zum Abschluss gab es ein 2:0 gegen den TuS Stetten. Die Jungs treten am Sonntag, 25. Juni zum SBFV-Finale gegen die Bezirksmeister SC Freiburg, FC Radolfzell, FC Villingen, SV 08 Kuppenheim und Kehler FV in Furtwangen um die Südbadische Meisterschaft an. Das erfolgreiche Team bilden (hinten, von links) Johannes Klein, Nori Bächle, Serhat Kahraman, Adnan Muhovic, Maxi Häring, Berkay Adakli sowie (vorn, von links) Noah Wagner, Luca Marino, Ilhan Cakir, Justin Böhler, Paul Schaub und Torwart Tobias Geiger. Es fehlt Niclas Gerspach wegen Krankheit. Bild: FC Tiengen 08