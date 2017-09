Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 wieder mit Daniel Albicker

Fußball-Landesliga: Leichte Entspannung bei den Hochrhein-Teams. Beim FC Tiengen 08 sind am Sonntag gegen den SV Kirchzarten wieder sechs Rückkehrer im Kader. Nur noch Anton Weis fehlt im Aufgebot des FSV Rheinfelden am Sonntag beim VfR Hausen

Fußball-Landesliga: (gew) Die 0:4-Niederlage von zuletzt beim FC Emmendingen hat der FC Tiengen 08 (8.) abgehakt. Mit Schwung will die Mannschaft von Trainer Georg Isele die nächste Aufgabe am Sonntag im heimischen Langensteinstadion gegen den SV Kirchzarten (13.) angehen. Für den Schwung gibt es auch einen Grund: Der Kader füllt sich immer mehr, die personelle Not war einmal.

Isele kann wieder auf die Rückkehrer Daniel Albicker, Süleyman Karacan, Arber Canaj, Marius Sava sowie die beiden Di Palma-Brüder Angelo und Bruno zählen. Auch Torwart Martin Hackenberger wird wieder im Kasten stehen. Nicht sicher ist der Einsatz von Bruno Di Palma, der lange verletzt war. Noch nicht im Team zurück ist Erdal Kizilay. Ausfallen wird dagegen Paul Mendy, der sich bei einem Berufsunfall die Hand gebrochen hat und operiert werden muss. Vier Wochen lang wird er fehlen. Beruflich verreist ist außerdem Marco Stasiek. Manuel Walter ist noch im Aufbautraining. Wenn er fit ist, wird er die Mannschaft wieder verstärken. Trainer Isele ist aber guter Dinge: "Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten. Ich freue mich, dass es personell wieder bergauf geht."

Das ist auch nötig. Der SV Kirchzarten ist zwar in der Tabelle hinter dem FC Tiengen 08, doch Isele hat den Gegner vergangenen Sonntag beim 2:1-Erfolg gegen den SV Weil studiert und großen Respekt: "Sie stehen hinten sehr kompakt, sind routiniert. Es wird schwer für uns, aber wir werden uns nicht verstecken."

Auch beim FSV Rheinfelden (11.) ist die Abwesenheitsliste wieder kleiner geworden. Mehr noch: Außer den Langzeitverletzten Vincent Kittel und Sascha Rueb fehlt dieses Mal in der Partie am Sonntag beim VfR Hausen (5.) nur Spielertrainer Anton Weis, der noch in Urlaub ist. Der zweite Mann auf der Trainerbank, Marc Jilg, ist dennoch zuversichtlich gestimmt. Asip Smailji, Besart Cibukciu, Fabian Schreiner, Davide Marra – sie alle sind wieder in den Kader gestoßen. "20 Männer waren im Training. Das ist echt klasse. Jetzt ist wieder ein Konkurrenzkampf unter den Spielern", freut sich der Trainer über fast optimale Bedingungen. Die Partie beim VfR Hausen wurde von Samstag auf Sonntag verlegt. Die Hausener hatten beim FSV Rheinfelden angefragt.