Fußball-Bezirkspokal FC Tiengen 08 schnappt sich den Pokal

Fußball: Deutliches 4:1 im Finale um den Rothaus-Bezirkspokal gegen den SV Jestetten. Schon nach 22 Minuten steht es 3:0 vor rund 370 Zuschauern beim FV Fahrnau

Fußball Rothaus-Bezirkspokal Finale

FC Tiengen 08 – SV Jestetten 4:1 (3:1)

Tore: 1:0 (15.) Michel; 2:0 (17.) Masek; 3:0 (22.) Kizilay; 3:1 (29.) Moog; 4:1 (65.) Rastoder. – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Z.: 370 (in Fahrnau).

Die Jestetter hätten zu gern ihren ersten Pokalsieg gefeiert, doch sie wurden eiskalt erwischt. Nach 22 Minuten stand es 0:3, jeder Schuss saß – und es waren sehenswerte Tore. „Dann zog der Schlendrian ein“, war Trainer Georg Isele in der Pause etwas verärgert, denn seine Elf ließ nicht nur das 1:3 (29.) durch Pascale Moogs Schuss in den Winkel zu, sondern hatte auch noch Glück, dass Martin Ragnau (40.) nur die Latte traf: „Da lag das 2:3 in der Luft.“

„Denen darfst du keine 20 Minuten schenken“, ärgerte sich SVJ-Trainer Michele Masi über das vergeigte Finale: „Nach dem 0:3 war es eigentlich gelaufen. Schon ein 0:1 gegen die Tiengener aufzuholen ist fast unmöglich.“ In den zweiten Abschnitt starteten die Jestetter druckvoll, scheiterten aber meist knapp. Der Pokalverteidiger machte es bei seinen Kontern besser. Erst traf Masek nur das Außennetz (53.), dann machte Jasmin Rastoder auf Vorarbeit von Sven Maier alles klar. Marius Sava (85.) verpasste kurz vor Schluss das 5:1.