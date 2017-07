Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08 scheitert an seinen Nerven

FC Tiengen 08 scheitert an seinen Nerven

SBFV-Rothauspokal: Aufsteiger vergibt bei 2:1-Führung in Stegen einen Strafstoß und wird danach ausgekontert. FSV Rheinfelden verschläft die erste Hälfte beim SV Weil

Fußball SBFV-Pokal, 1. Runde

FSV RW Stegen – FC Tiengen 08 3:2 (1:2)

Tore: 0:1 (20.) Karacan, 0:2 (30.) Di Girolamo, 1:2 (44.) Hermann, 2:2 (55.) Schwendemann, 3:2 (76.) Fischer. – SR: Stephan Niggemeier (Villingen). – Z.: 100. – Bes.: Brüstle (FSV/52.) hält FE von Kizilay.

(neu) Landesliga-Aufsteiger FC Tiengen 08 verlor beim künftigen Liga-Konkurrenten etwas unglücklich. Die Elf von Trainer Georg Isele hätte die Partie bei der 2:1-Führung schon entscheiden können. Erdal Kizilay (52.) scheiterte mit einem Strafstoß an Stegens Torhüter Henning Brüstle. Fast im Gegenzug kassierten die Tiengener aus einer Standardsituation den Ausgleich. In der 75. Minute wurden die Tiengener klassisch ausgekontert und überließen dem Gastgeber damit die Führung. Daniel Albicker kam noch einmal zu einer guten Schussgelegenheit, der Ball landete außen am Netz.

"Wir haben in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gezeigt. Es ist dann etwas dumm gelaufen. Ich denke, wenn Erdal den Elfer verwandelt, hätten wir wahrscheinlich gewonnen", resümierte Tiengens Trainer Georg Isele. In der Schlussphase sei der Akku seiner Elf ein wenig leer gewesen. Die Kräfte fehlten, um die Partie doch noch einmal zu drehen.

SV Weil – FSV Rheinfelden 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 (20.) Weber, 2:0 (40.) Mislimovic, 2:1 (59./FE) Stangl, 3:1 (76.) S. Samardzic. – SR: Felix Ehing (Engen). – Z.: 130.

Im Landesliga-Derby verschlief der FSV Rheinfelden die ersten 45 Minuten komplett. "Wir haben in den ersten Hälfte kein gutes Spiel gezeigt, der SV Weil war in dieser Phase hoch überlegen", bemerkte FSV-Sportchef Joachim Sperker. Das 0:1 aus der Sicht der Gäste fiel, als Verteidiger Lucas Eschbach draußen behandelt wurde. Die Abstimmung fehlte in dieser Unterzahlphase. Almin Mislimovic verwandelte noch vor der Pause einen Eckball direkt.

Die Rheinfelder fanden nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Zwei, drei Mal verhinderte nur noch eine Fußspitze der Weiler den Anschlusstreffer. Nach dem Strafstoßtor von Jeremy Stangl (59.) war der Gast nah am Ausgleich. Neuzugang Yusuf Cam hatte Pech, denn sein Schuss prallte an den Pfosten. Schließlich entschied Sandro Samardzic nach einer Ecke die Partie. Schließlich traf auch noch Modom Zionjie mit seinem Schuss an die Latte. Sperker: "Im Großen und Ganzen war der Sieg für die Weiler verdient."