Fußball-Bezirksliga FC Tiengen 08 öffnet Tür zur Landesliga

Fußball-Bezirksliga: Kurioses Tor von Daniel Albicker in der Nachspielzeit bringt verdienten aber glücklichen 4:3-Sieg im Spitzenspiel bei Verfolger FC Schönau. Zwei Spieltage vor Schluss hat der FC Tiengen 08 nun vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Spätes "Rot" für Schönauer Torhüter Tobias Steinebrunner

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Schönau – FC Tiengen 08 3:4 (2:0)

Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (13.) beide Matthias Steinebrunner; 2:1 (51.) Maier; 2:2 (68.) Di Palma; 3:2 (75.) Rapp; 3:3 (89.) Maier; 3:4 (90.+1) Albicker. – SR: Jonas Brombacher (Kandern). – Z.: 220. – Bes.: Rot für TW T. Steinebrunner (FCS/90.+2) wg. Unsportlichkeit.

Als Schiedsrichter Jonas Brombacher das Spitzenspiel beim FC Schönau am Ende der achten Nachspielminute beendete, verfiel der Gast für wenige Sekunden in Schockstarre, ehe der Jubelsturm los brach. Knapp 48 Stunden nach dem 4:1-Finalsieg im Rothaus-Bezirkspokal über den SV Jestetten in Fahrnau hatte der FC Tiengen 08, knapp 20 Kilometer nördlich den nächsten Coup gelandet.

In einer an Spannung, Klasse und Dramatik kaum zu überbietenden Partie, die weit mehr als die 220 Zuschauer verdient hatte, wurde der Verfolger FC Schönau mit 4:3 besiegt. Denkbar glücklich zwar, durch Daniel Albickers kuriosen 40-Meter-Schuss in der Nachspielzeit, aber keineswegs unverdient. „Jetzt steht uns die Tür zur Landesliga offen“, zog Trainer Georg Isele im Video-Interview mit dem SÜDKURIER ein zufriedenes Fazit. Zwei Spiele vor Saisonende hat seine Elf einen Vorsprung von vier Punkten an der Spitze.

Der FC Schönau startete wie die Feuerwehr, führte schnell mit 2:0. Erst hatte Matthias Steinebrunner einen Einwurf von Ismail Demirci am verblüfften Martin Hackenberger vorbei geköpfelt, dann touchierte Steinebrunner mit einem Freistoß aus gut 25 Metern den Hinterkopf von Tomas Masek – und Hackenberger war auf dem Weg ins falsche Eck.

Der FC Tiengen 08 ließ sich allerdings nicht entmutigen. Mit feinen Spielzügen mischte der Gast die Schönauer immer wieder auf. Einzig im letzten Viertel des Spielfeldes fehlte die Entschlossenheit oder das Glück wie bei Sven Maiers Lattentreffer in der sechsten Minute.

"Mir war schon in der Pause klar, dass wir nochmals kommen werden", verriet Trainer Georg Isele, dass er stets optimistisch war, dass seine Taktik noch greifen würde. Sechs Minuten waren gespielt, als Daniel Albicker den rechts startenden Sven Maier bediente. Der ließ Niklas Lais stehen und traf zum 1:2 ins lange Eck. Jetzt waren die Gäste im Aufwind. Steffen Huber (53.) und der für Denis Michel gekommene Marius Sava (59.) scheiterten knapp. Auf der Gegenseite lenkte Hackenberger einen Schuss von Sebastian Rapp zur Ecke ab.

Nun ging es Schlag auf Schlag: Tobias Steinebrunner warf sich in einen Schuss von Jasmin Rastoder (62.). Im Gegenzug verhinderte Hackenberger das 1:3 per Fußabwehr gegen Kevin Weiß. Dann legte sich Sava den Ball zur Ecke zurecht. Bruno Di Palma stieg vor Marc Steinebrunner und Niklas Lais in den scharf getretenen Schuss und traf per Kopf zum umjubelten Ausgleich.

Doch der Krimi war längst nicht zu Ende. Einen kollektiven Blackout leistete sich die bis dahin gut organisierte Tiengener Abwehr in der 75. Minute. Sebastian Rapp blieb gar nichts übrig, als die Chance zum 3:2 zu nutzen. Beim Gast hingen die Köpfe. Wetten auf den FC Tiengen 08 bekamen hohe Quoten.

Für Denis Michel begannen brutale Minuten: "Es war schon heftig bei der Hitze auf dem Platz", sagt der im Sommer vom SV Rheintal gekommene Stürmer im Video-Interview mit SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein: "Doch was ich in der Schlussphase auf der Bank zittern musste, war extrem."

Die 90. Minute war gerade angebrochen, der FC Tiengen 08 bekam einen Freistoß an der Mittellinie. Torwart Martin Hackenberger rückte auf, schlug den Ball vor den Strafraum, optimal zu Nico Ködel. Der verlängerte per Kopf in den Lauf des frei stehenden Sven Maier. Und der Torjäger, von der Schönauer Abwehr sträflich frei gelassen, ließ sich zu seinem 15. Saisontreffer nicht zwei Mal bitten. Maier zimmerte die Kugel zum 3:3 in den Winkel, drehe jubelnd und Trikot schwenkend ab.

Doch damit nicht genug: "Wir wollten auch nach dem 3:3 noch den Sieg", betont Trainer Georg Isele. Dass es tatsächlich klappen würde, daran hatte niemand geglaubt. Selbst Daniel Albicker nicht: "Ich bekam den Ball von Alberto Di Girolamo zugespielt, wollte ihn einfach nach vorn schlagen." Albicker gab der Kugel viel Wucht mit auf den Weg. Sie flog und flog, Tobias Steinebrunner war zu weit vor seinem Kasten postiert und musste mit Entsetzen sehen, wie Albickers Verzweiflungsschuss zu aller Überraschung im Netz landete.

"Die Niederlage schmerzt, auf die nun wohl für uns anstehenden Aufstiegsspiele hätten wir gern verzichtet", gab sich Schönaus Trainer Heiko Günther als faier Verlierer und Tiengener Gratulant: "Das war Werbung für die Bezirksliga. Wer dieses Spiel verpasst hat, der hat wirklich was verpasst", gab sich Günther objektich, auch wenn ihn das Ergebnis wurmte: "Wir hatten mit Verletzungspech zu kämpfen, mussten allein deshalb drei Mal wechseln. Yannik Laus, der in der 63. Minute für Kevin Weiss kam, musste ich 17 Minuten später wieder vom Feld nehmen", so Günther.

Er ist froh, dass die Schönauer A-Junioren nun ihre Saison beendet haben, denn somit steht ihm an Pfingsten beim VfB Waldshut auch Torwart Philipp Georg zur Verfügung. Viel mehr noch als die Niederlage ärgerte ihn die überflüssige Rote Karte gegen Tobias Steinebrunner, für den in der Nachspielzeit Niklas Lais zwischen die Pfosten stand: "Das hätte Tobias sich sparen können." Der Torhüter hatte – wohl gefrustet ob des 3:4 – Tiengens Jasmin Rastoder mit unfeinen Worten bedacht, als dieser seine Mitspieler nach dem Siegtreffer aufforderte, einen im Aus liegenden Ball nicht zu schnell wieder aufs Feld zu holen. Steinebrunners Pech war, dass der hervorragend leitende Jonas Brombacher gute Ohren hat – Rot!