Fußball FC Tiengen 08 muss zum FSV RW Stegen

Spiele der 1. Runde um den SBFV-Rothaus-Pokal am 29. Juli stehen fest. Qualifikation am 22. Juli mit dem FSV Rheinfelden, SV Jestetten, FC Huttingen und SV Herten

Fußball, SBFV-Pokal: (gew) Die Qualifikation und die ersten Runden um den südbadischen Pokal wurden ausgelost. In der Qualifikation am Samstag, 22. Juli, um 17 Uhr steht Bezirksligist SV Jestetten beim A-Kreisligisten FC Huttingen auf dem Prüfstand. Im Landesliga-Duell muss der FSV Rheinfelden (Staffel 2) beim FC Hilzingen (St. 3) ran. Bezirksliga-Absteiger SV Herten hat den Landesligisten SV Weil zu Gast. Eine Woche später steht die erste Pokalrunde an. Hier könnte es zum Derby zwischen dem SV Weil und dem FSV Rheinfelden kommen, wenn sich diese beiden Teams in der "Quali" durchsetzen. Der SV Jestetten würde bei einem Sieg in der "Quali" den Landesligisten SV Kirchzarten empfangen. Landesliga-Aufsteiger FC Tiengen 08 freut sich auf die Erstrundenpartie am 29. Juni beim neuen Ligarivalen FSV RW Stegen. Verbandsliga-Aufsteiger FV Lörrach-Brombach muss in der ersten Runde beim Landesligisten FV Herbolzheim antreten. Die zweite Pokalrunde ist auf Mittwoch, 9. August, angesetzt.