Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 mit bärenstarker Notelf

Landesliga-Aufsteiger überrascht mit einem 4:1-Sieg zum Saisonstart beim FV Herbolzheim. Denis Michel trifft zwei Mal

Fußball Landesliga

FV Herbolzheim -

FC Tiengen 08

1:4 (1:1)

Tore: 0:1 (20.) Michel; 1:1 (45./FE) Bober; 1:2 (51.) Michel; 1:3 (60./FE) Masek; 1:4 (88.) Maier. – SR: Julian Seifermann (Baden-Baden). – Z.: 100. – Bes.: GR für A. Di Palma (FCT/75.).

Das war ein Saisonstart nach Maß für den FC Tiengen 08. Trotz eines großen personellen Engpasses schaffte der Aufsteiger beim FV Herbolzheim eine kleine Sensation und siegte hochverdient mit 4:1. "Eine tolle Mannschaftsleistung. Wir haben super kombiniert und sind auch taktisch clever aufgetreten", schwärmte der Tiengener Trainer Georg Isele noch etwas heiser nach dem Schlusspfiff. Nur ein Mal musste Manuel Walter, der seine erste Partie als Torwart bei den Gästen absolvierte, weil Stamm- und Ersatzkeeper ausgefallen waren, hinter sich greifen.

Denis Michel hatte den FC Tiengen 08 mit einer Direktabnahme in den Torwinkel in Führung gebracht. Danach scheiterte Neuzugang Angelo Di Palma bei zwei Chancen knapp. Stattdessen kassierten die Gäste fast mit dem Pausenpfiff den Ausgleich durch einen von Thomas Bober verwandelten Strafstoß. Mit seinem zweiten Treffer gelang dann allerdings Michel per Kopf wieder die Führung für die Gäste (51.). Nach einer Stunde wurde Tomas Masek von den Beinen geholt. Er verwandelte den Strafstoß selbst zum 3:1. Obwohl Angelo Di Palma mit Gelb-Rot – eine sehr harte Entscheidung des Schiedsrichters – vom Platz musste (75.), verwandelte Sven Maier einen Freistoß noch zum 4:1-Endstand (88.).

FC Tiengen 08: Walter – Ködel, B. Di Palma, Mendy, Huber – Di Girolamo, Maier, Masek, Michel, Sava (65. Pluta) – A. Di Palma.