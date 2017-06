Fußball-Bezirksliga FC Tiengen 08 lässt es krachen - Mit Bildergalerie und Video!

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: 2:0-Sieg beim FC RW Weilheim reicht zum Titel. Meister und Pokalsieger feiert Double ausgiebig

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC RW Weilheim - FC Tiengen 08 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (53.) Masek; 0:2 (58.) Maier. – SR: V. Scherer (Fischingen). – Z.: 250.

Der Meistertitel ist perfekt. Mit einem verdienten 2:0-Erfolg bei Absteiger FC RW Weilheim beseitigte der FC Tiengen 08 die letzten Zweifel, nachdem der Aufstieg in die Landesliga bereits vor einer Woche fest gestanden hatte.

Das Double – bestehend aus Bezirkspokalsieg und Meisterschaft – feierte die Mannschaft von Trainer Georg Isele anschließend noch ausgiebig. Für die Spieler gab es nach dem Schlusspfiff eigens angefertigte Trikots des "Double-Gewinners 2017". Die Meisterjungs zwängten sich auf den Pritschenwagen eines Traktors, der von Gerhard Albicker sicher vom Weilheimer Platz Richtung Schlüchttal und von dort in die Tiengener Innenstadt gelenkt wurde. Lautstark wurde der Titel besungen und auch einige Seitenhiebe auf das Schicksal des Stadtrivalen und Absteigers VfB Waldshut durften nicht fehlen.

Trainer Georg Isele war vor Beginn der Partie noch gar nicht wohl zumute. Kurzfristig musste er Stammtorwart Marin Hackenberger und Erdal Kizilay ersetzen. Bei einer Niederlage in Weilheim und einem gleichzeitigen Sieg des SV Weil II beim FC Schönau hätte es noch eng mit dem Titelgewinn werden können. Iseles Männer ließen es nicht drauf ankommen, was die Weiler in Schönau anstellen, sondern machten den Titel mit dem 2:0-Erfolg in Weilheim aus eigener Kraft perfekt. "Wir haben vor der Pause zu viele Chancen vergeben. Der Sieg ist aber letztlich verdient", fiel Isele bei Spielende ein Stein vom Herzen. Tomas Masek hatte vor der Pause an die Latte geköpft, Sven Maier in bester Position vergeben. Nach dem Wechsel allerdings brachte Masek die Gäste in Führung (53.). Fünf Minuten erhöhte Maier auf 2:0.

Nach einer Stunde verabschiedete sich beim FC RW Weilheim Thomas Dietsche in die Fußball-Rente. Die Fans bedankten sich bei ihm mit Applaus für viele Jahre Einsatz.