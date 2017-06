Fußball FC Tiengen 08 holt Torjäger des FC Lenzkirch

Fußball: Tim Rüdiger (26) wechselt zum Landesliga-Aufsteiger

Fußball-Landesliga: – Neuling FC Tiengen 08 hat nach Daniel Eichhorn vom SV Berau einen zweiten Torjäger aus der Kreisliga für die neue Saison verpflichtet. Vom FC Lenzkirch kommt Stürmer Tim Rüdiger (26), der in der vergangenen Spielzeit stolze 26 Treffer für den Schwarzwald-Club erzielt hat.

Den Weg nach Tiengen fand der in Schluchsee lebende Tim Rüdiger über seine Freundin. Deren Bruder Nico Ködel spielt beim FC Tiengen 08 und machte Rüdiger den Wechsel in die Landesliga schmackhaft. Bis 2016 spielte Rüdiger im Ruhrgebiet. Er zählte zum Kader des Kreisligisten SV Borbeck in seiner Heimatstadt Essen.