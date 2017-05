Fußball-Bezirksliga FC Tiengen 08 gleicht in letzter Sekunde aus

Fußball-Bezirksliga: Tomas Masek sichert 1:1 gegen den FV Lörrach-Brombach II. FC Erzingen muss mit einem 2:2 nach 2:0-Führung beim FC Wittlingen zufrieden sein. Trainerwechsel trägt Früchte beim 3:2-Sieg des VfB Waldshut gegen den SV Weil II. SV Herten macht aus 0:1 noch ein 2:1 gegen SpVgg. Wutöschingen. SV Buch fegt FC Rot-Weiß Weilheim mit 6:2 bei der Heimpremiere vom sanierten Platz. SV Jestetten fühlt sich im Rebland wohl uns beschert Trainer Michele Masi zum 44. Geburtstag ein 4:2 beim VfR Bad Bellingen. FC Wehr erreicht ein 1:1 gegen den FC Schönau

Fussball Bezirksliga

FC Wittlingen – FC Erzingen 2:2 (1:2)

(gru) Bei trübem Wetter machte Alexander Herbst seinem Namen alle Ehre und bescherte dem FC Wittlingen nach fünf Pleiten in Folge den ersten Punkt. Für die Gäste war es ärgerlich, denn vor der Pause hätten nicht nur Max Indlekofer und Danilo Torsello treffen müssen. Mehrere gute Möglichkeiten, den Sieg einzutüten, ließen die Gäste aus uns wurden mit dem 2:2 für ihre Nachlässigkeit mehr oder weniger bestraft.

FC Tiengen 08 – FV Lörrach-Brombach II 1:1 (0:1)

(gru) In letzter Sekunde rettete Tomas Masek mit seinem Kopfball dem FC Tiengen 08 den verdienten Punkt nach einem flotten Spiel. "Beide Teams hatten sehr gute Chancen, so dass das Unentschieden in Ordnung geht", befand FCT-Trainer Georg Isele, der Mendy, Kizilay und Maier ersetzen musste. Mit dem 1:1 war der Ärger über den Handelfmeter, den Patrick Sorg kurz vor der Pause zum 0:1 verwandelt hatte, etwas gemildert: "Wenn er diesen Elfer gegen Timo Stürzl pfeift, muss er zehn Minuten zuvor ebenfalls eine Handelfer für uns geben", schimpfte Isele.

VfB Waldshut – SV Weil II 3:2 (2:2)

(gru) Drei Tage nach der Trennung von Giuseppe Pavano zeigte sich der VfB Waldshut unter dem neuen Trainer Nils Mühlenweg deutlich verbessert. Die Elf zeigte großen Siegeswillen, was in der Nachspielzeit den ersten Sieg in diesem Jahr brachte. Fabian Eppler setzte am gegnerischen Strafraum energisch nach, eroberte sich den Ball und schob ihn an Keven Hill vorbei zum 3:2 ins Netz. Zuvor hatten sie ihre frühe Führung durch Shaban Limani verspielt, kamen aber noch vor der Pause zum Ausgleich. nach einem Foul an Eppler, hatte Vassilios Dimitriadis den fälligen Strafstoß zum 2:2 verwandelt: "Danach waren wir bestimmend und haben uns den sieg redlich verdient", so Co-Trainer Peter Nyffenegger, der Lob nicht nur an seine kampfstarke Elf verteilte: "Schiedsrichter Joachim Hahne hatte Marvin Hezel für ein vermeintliches Handspiel die Gelbe Karte gezeigt, was für Hezel jedoch Gelb-Rot bedeutet hätte", berichtete Nyffenegger: "Auf unsere Intervention hin und nach Rücksprache mit beiden Spielführern revidierte er seine Entscheidung. Gelb sah dann Vassilios Dimitriadis, der tatsächlich Hand gespielt hatte", freuten sich die Waldshuter, dass sie nicht dezimiert wurden: "Schön, dass ein Schiedsrichter seinen Fehler zugibt und eine Entscheidung korrigiert", zog Nyffenegger den Hut.

SV Herten – SpVgg. Wutöschingen 2:1 (0:1)

(gru) Es war ein hartes Stück Arbeit für den SV Herten, bis der bitter nötige Sieg unter Dach und Fach war. Mit dem Führungstreffer durch Giuseppe Sangiorgio übernahmen die Gäste das Kommando, wissend, dass sie drei Punkte brauchen, um ihre Hoffnung auf den Ligaverbleib aufrecht zu halten. Doch nach dem Wechsel präsentierten sich die Hausherren deutlich verbessert. Winter-Neuzugang Fabian Venutriero (48.) läutete mit seinem ersten Saisontor die Wende ein, Tunahan Kocer traf elf Minuten später zum Sieg. Auch in Unterzahl – Beltrani hatte Gelb-Rot gesehen – hatten die Hertener die Partie nun im Griff.

SV Buch – FC Rot-Weiß Weilheim 6:2 (4:0)

(gru) Furios spielte der SV Buch bei der Rückkehr in heimische Gefilde auf und ließ es beim ersten Spiel auf dem sanierten Platz gleich sechs Mal krachen. Öfter hatten die Bucher zuletzt vor fast genau einem Jahr, am 1. Mai 2016 beim 8:0 gegen Absteiger SV Niederhof, getroffen. Für die Weilheimer also kein gutes Omen, wobei sich der Eindruck verfestigte, dass die Hoffnung auf den Ligaverbleib schon vor der fünften Niederlage in Folge dahin war: "Es kam fast keine Gegenwehr", zeigte sich Trainer Matteo Vella vom SV Buch überrascht: "Schon nach zehn Minuten stand es 3:0 für uns. Da war das Spiel schon gelaufen."

FC Wehr – FC Schönau 1:1 (0:0)

(gru) Schon vor dem Wechsel hätten die Wehrer führen müssen, doch Andreas Ranert verfehlte mit einem Kopfball in aussichtsreicher Position das Schönauer Tor. Besser machte es Mike Häfele kurz nach der Pause. Der minimale Vorsprung war aber stets in Gefahr: Nach einem Foul an Dominik Pfeifer scheiterte Christian Kiefer (55.) mit seinem Strafstoß noch an Assen Alexov. Kurz vor Schluss machte es Pfeifer selbst besser und verwandelte nach einem Handspiel von Marc Seger (87.) den fälligen Strafstoß zum verdienten Ausgleich.

VfR Bad Bellingen – SV Jestetten 2:4 (0:3)

(gru) Im Rebland fühlen sich die Jestetter offensichtlich wohl. Dem 4:2 beim FC Huttingen im Pokal-Halbfinale am Mittwoch ließen sie nun das gleiche Resultat beim Aufsteiger in Bad Bellingen folgen: "Ich bin stolz auf meine Elf", freute sich Trainer Michele Masi über die drei Punkte als gelungenes Geschenk zum 44. Geburtstag. Immerhin hatte seine Elf nach der 4:0-Führung durch Patrick Furlani, Francesco Arena (2) und Marco Lohr den Bad Bellinger Doppelschlag durch Schöne (73.) und Dosenbach (74.) zum 2:4 sowie die Rote Karte gegen Furlani verkraften müssen. Vom Abschied aus dem Abstiegskampf wollte Masi trotz der nun 38 Punkte weiterhin nicht sprechen: "Wir schauen immer noch vorsichtig nach hinten."