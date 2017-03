Fußball Bezirksliga FC Tiengen 08 feiert 5:1-Kantersieg

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: Torjäger Sven Maier an vier Treffern beteiligt. Tomas Masek krönt seinen 30. Geburtstag. FC Wittlingen lässt nach einer halben Stunde alle Tugenden vermissen

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Tiengen 08 – FC Wittlingen 5:1 (3:1)

Tore: 0:1 (14.) Qerimi; 1:1 (35.) und 2:1 (39.) beide Maier; 3:1 (40.) Kizilay; 4:1 (60.) Masek; 5:1 (65.) Di Girolamo. – SR: Luigi Satriano (Zell). - Z.: 145.

Tiziano Di Domenico brachte es auf den Punkt: „Dem FC Tiengen 08 ist heute alles gelungen, uns nichts. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient.“ In der Pause hatte der Trainer des FC Wittlingen schon geahnt, dass es nichts werden würde mit einem Erfolg am Langenstein: „Sieben Spieler hatte ich zum auswechseln auf der Liste.“ Mit drei Neuen begnügte er sich: „Ich hatte eine Reaktion erhofft – aber da kam nichts.“

Dabei hatte es in den ersten 30 Minuten nicht nach einem Sieg für den FC Tiengen 08 ausgesehen. Die Gäste nutzten ihre erste Torchance, bestimmten mit der Führung im Rücken zunächst das Spiel: „Wir mussten uns erst finden“, verwies FCT-Trainer Georg Isele auf die Aufstellung: Der erkrankte Martin Hackenberger wurde im Tor sehr gut durch Khodai Ahmadzaai ersetzt. In der Abwehr agierte links ganz ungewohnt Paul Mendy; die Innenverteidigung mit Manuel Walter und Nico Ködel steht auch noch nicht lang in dieser Form auf dem Platz.

Doch wer einen Sven Maier im Angriff hat, der kann so manchen Ausfall ersetzen. In unwiderstehicher Art nickte er erst eine Flanke von Winterneuzugang Amrius-Andrei Sava ins Netz (35.) und vollendete vier Minuten später Tomas Maseks Traumpass zum 2:1. Keine Minute später lief der Ball wie am Schnürchen durch die Reihen, Erdal Kizilay vollendete – 3:1.

Damit war die Pflicht erledigt, es folgte die Kür. Sven Maier legte für Tomas Masek (60.), der gestern 30 wurde, auf – 4:1. Fünf Minuten später holte er sich bei der Vorarbeit für Alberto Di Girolamos 5:1 den vierten Scorerpunkt.

Für Masek war es ein toller Tag: „Jetzt lassen wir es krachen“, lachte der nun 30-jährige Tscheche nach dem Video-Interview mit dem SÜDKURIER: „Ich fühle mich sehr wohl in Tiengen. Mein Ziel ist es, mit dieser Mannschaft eine Liga höher zu spielen. Es ist noch ein schwerer Weg, aber wir versuchen es.“

Video-Interview mit Tomas Masek (FC Tiengen 08)

Video-Interview mit Alexander Herbst (FC Wittlingen)