Fußball, Rothaus-Bezirkspokal FC Tiengen 08 bezahlt Viertelfinalsieg teuer

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: Vor dem 3:0 gegen den SV Eichsel bricht sich Torwart Cedric Studer beim Warmmachen den Fuß. SV Herten gewinnt 3:1 beim FC Erzingen. FC Huttingen besiegt in der Verlängerung den SV Karsau. SV Jestetten müht sich zum 2:0 beim SC Lauchringen

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: (gru) Die Halbfinalisten für den 3. Mai stehen fest: Der SV Herten, der FC Tiengen 08, der SV Jestetten und A-Kreisligist FC Huttingen spielen um den Finaleinzug am 25. Mai (17 Uhr) beim FV Fahrnau.

FC Erzingen – SV Herten 1:3 (0:0). – 0:1 (58.) Eschbach; 0:2 (84.) Jäger; 0:3 (86.) Carmelini; 1:3 (90.+3) D’Accurso. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 110. – Vor der Pause war die Partie noch ausgeglichen. Der Gast investierte nach dem Wechsel mehr und verdiente sich im zweiten Durchgang den Sieg. Nach Eschbachs Führungstreffer hätte, so SVH-Trainer Thorsten Szesniak, viel früher die Entscheidung fallen müssen. Julian Jäger und Dennis Carmelini beseitigten letzte Zweifel. Das Anschlusstor von Sandro D'Accusro war nur noch Ergebniskosmetik für die im Jahr 2017 in Pflichtspielen weiterhin sieglosen Erzinger.

FC Tiengen 08 – SV Eichsel 3:0 (0:0). – 1:0 (51.) Mendy; 2:0 (75.) und 3:0 (88.) beide Maier. – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Z.: 220. – Die Tiengener Rumpfelf bezahlte den Sieg teuer. Cedric Studer, Torhüter der „Zweiten“, brach sich beim Warmmachen den Fuß, wurde kurzfristig durch Co-Trainer Björn Winter ersetzt. Das einseitige Spiel gegen den Kreisligisten, den Thorsten Meier, Ex-Trainer des SV Herten, aufbot, war schon nach dem 1:0 durch Paul Mendy entschieden. Torjäger Sven Maier machte am Ende mit einem Doppelschlag alles klar für den Pokalverteidiger.

SC Lauchringen – SV Jestetten 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (5.) Dorer; 0:2 (90.+1) Ragnau. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 150. – Die frühe Jestetter Führung durch Finn Dorer verhinderte eine Überraschung. Der Kreisligist mühte sich in einem fairen Spiel und war am Ende fast dran am Ausgleich. In der Nachspielzeit aber machte Thomas Ragnau per Konter den Sieg für den SV Jestetten klar.

FC Huttingen – SV Karsau 1:0 (0:0) n.V. – 1:0 (102.) Friedmann. – SR Timo Bugglin (Binzen). – Z.: 160. – Bes.: GR für Kapetanovic (SVK/45.). – Im Duell der Kreisligisten wehrten sich die lang in Unterzahl spielenden Gäste vergeblich und scheiterten bei ihren Tormöglichkeiten am stark haltenden Tobias Bruder im Huttinger Kasten. Die Hausherren erspielten sich ein Chancenplus siegten spät, aber verdient.

Halbfinale am Mittwoch, 3. Mai (19 Uhr): FC Tiengen 08 – SV Herten; FC Huttingen – SV Jestetten.