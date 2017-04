Fußball-Bezirksliga FC Tiengen 08 baut seine Derbyserie aus

Fußball-Bezirksliga: Sven Maier und Tomas Masek treffen vor 650 Zuschauern zum 2:0-Sieg gegen den VfB Waldshut. Gäste warten seit 1981 auf einen Sieg gegen den städtischen Rivalen

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: FC Tiengen 08 – VfB Waldshut 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (15.) Maier; 2:0 (50.) Masek. – SR: Axel Amann (Stühlingen). – Z.: 650.

Über eine Stunde schmorte Arbnor Smakaj auf der Resverebank, ehe er im Derby eingreifen durfte: „Ich habe in dieser Woche nicht trainiert. Dann geht das schon in Ordnung, wenn andere spielen“, betont der 23-Jährige, der indessen die Wende nicht mehr herbei führen konnte: „Wir hätten zu gern diese Negativserie beendet und einen Sieg eingefahren. An der Motivation lag es nicht“, so der Waldshuter nach dem 0:2 vor 650 Zuschauern am Langenstein.

Weitaus besser lief es dem FC Tiengen 08, dessen Trainer Georg Isele seine Junge „mit mulmigem Gefühl“ auf den Rasen geschickt hatte: „Wir hatten Respekt vor dem VfB, rechneten mit richtig viel Gegenwehr“, so Isele, der einige angeschlagene Spieler ins Derby schickten musste, weil schlicht das Personal fehlt. „Dass es kein Fußballfest wird, war klar. Aber angesichts der Umstände haben es meine Jungs klasse gemacht.“

Wer jedoch einen mutig stürmenden Gast erwartet hatte, der wurde zumindest im ersten Abschnitt bitter enttäuscht. Die Waldshuter Offensive schien sich auf dem Weg nach Tiengen verfahren zu haben. Nach dem frühen 1:0 durch Sven Maier (15.) war so wenig los vor Martin Hackenbergers Tor, dass Tiengens Torwart durchaus hätte den Rasen nochmal mähen können.

Das Grün war allerdings in Ordnung und erst nach dem Wechsel schickte sich der seit 1981 im Stadt-Vergleich sieglose VfB Waldshut endlich an, das komplette Spielfeld zu nutzen. „Wir waren zu passiv und waren nach dem Wechsel offensiver“, war VfB-Trainer Giuseppe Pavano gar nicht mal so unzufrieden: „Wir machen halt die Tore nicht.“ Auch Arbnor Smakaj brachte es im Video-Interview mit dem SÜDKURIER auf den Punkt: „Die Abschlüsse sind unser Problem. Wenn vor dem Tor jemand Glück hat, dann unser Gegner.“

Pavano stieß ins gleiche Horn: „Die machen aus einer halben Chance zwei Tore und wir treffen nix.“ Vergeblich forderte er kurz vor Schluss einen Strafstoß, als Oliver Rathjen von Paul Mendy ins Gras gezogen wurde. Letztlich lag es nicht am ausgegliebenen Pfiff des ordentlich pfeifenden Axel Amann. Wollen die Waldshuter auch eine vierte Spielzeit in der Bezirksliga erleben, müssen sie im Strafraum mehr Leidenschaft und Willen an den Tag legen.



Interview mit Daniel Albicker (FC Tiengen 08):

Interview mit Arbnor Smakaj (VfB Waldshut)