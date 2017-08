3:0-Erfolg im Hochrhein-Derby der Landesliga gegen den SV Weil. Gäste im Abschluss zu harmlos

Fußball Landesliga: FC Tiengen 08 – SV Weil 3:0 (3:0).

Tore: 1:0 (8.) Michel; 2:0 (22.) Eichhorn; 3:0 (37.) Masek. – SR: Martin Wilke (Merzhausen). – Z.: 208. – Bes.: Masek (FCT/47.) verschießt FE.

Als Trainer Georg Isele, der seinen wohlverdienten Urlaub in Italien genießt, sein Smartphone zückte und erfuhr, dass seine Jungs vom FC Tiengen 08 das Hochrhein-Derby gegen den SV Weil mit 3:0 für sich entschieden hatten, mag er seinen Ohren nicht getraut haben. Aber der FC Tiengen 08 zeigte gegen den spielstarken Gegner eine Klasse-Partie. Taktisch clever und vorn eiskalt im Abschluss siegten die Tiengener mit 3:0.

"Normalerweise stehen wir nicht so weit hinten. Aber wir wollten den SV Weil kommen lassen. Meine Mannschaft hat diese Taktik in der ersten Hälfte super umgesetzt", freute sich der Tiengener Co-Trainer Björn Winter. Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. In der 8. Minute erzielte der völlig frei stehende Denis Michel schon die Führung. Einen Freistoß von Steffen Huber nutzte Daniel Eichhorn, um per Kopf das 2:0 zu erzielen (22.). "Mit dem Kopf treffe ich nicht so oft", gab der Tiengener Neuzugang zu. Noch vor der Pause erhöhte Tomas Masek auf 3:0.

Trotz des relativ klaren Ergebnisses war die Partie nicht einseitig. Der SV Weil verstand es aber nicht, seine Chancen zu verwerten. "Wir haben uns zu viele individuelle und technische Fehler geleistet", gab Trainer Tobias Bächle zu. "Außerdem haben wir keine Geduld. Jeder will bei uns den Zauberball spielen", klagte Bächle, lobte aber den Gegner: "Der FC Tiengen 08 hat sehr effizient und gut gespielt."

Schon nach zwei Minuten hatte der Weiler Mike Muser die erste Chance vertan. In der 11. Minute traf Strazzeri aus fünf Metern den Ball nicht richtig. Mislimovic vergab eine gute Chance kurz vor der Pause. Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste optisch mehr vom Spiel, vergaßen aber das Toreschießen. Einen Kopfball des völlig freien Weber parierte Hackenberger im Tiengener Tor (67.). Auf der anderen Seite knallte Masek einen Strafstoß an die Latte (47.).

FC Tiengen 08: Hackenberger – Ködel, Mendy, Huber, Stasiek – Di Girolamo, Maier, Masek (86. Canaj), Michel (89. Botis), Eichhorn (81. Pluta) – A. Di Palma (76. Rüdiger).

SV Weil: Düster – Muser, Riede, Groß, Mundinger (70. Obradovic) – Do Le, Knab (46. Acar), Mislimovic, Samardzic (46. Kaiser), Weber – Strazzeri (66. Chrobok).