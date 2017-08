Fußball-Landesliga FC Tiengen 08: Angelo Di Palma freut sich auf das zweite Derby

Fußball-Landesliga: Aufsteiger erwartet am Sonntag um 15 Uhr den SV Weil im Langensteinstadion. Bruno Di Palma fehlt dafür noch verletzungsbedingt. FSV Rheinfelden spielt mit seinem letzten Aufgebot am Samstag um 17 Uhr beim FC Emmendingen. Vincent Kittel ist dieses Jahr nicht mehr einsatzfähig

Fußball-Landesliga: (gew) Nach dem ersten Hochrhein-Derby zuletzt gegen den FSV Rheinfelden stellt sich bei Aufsteiger FC Tiengen 08 (6.) am Sonntag der nächste Hochrhein-Verein der Landesliga im Langensteinstadion vor. Der SV Weil (11.) hat wie der der FC Tiengen 08 bisher einen Sieg bei einer Niederlage gefeiert. Tiengens Trainer Georg Isele wird dieses Mal die Mannschaft nicht betreuen, da er mit seiner Familie Urlaub in Italien macht. "Das ist in über 20 Jahren erst das zweite Mal, dass ich als Trainer fehle", entschuldigt sich Isele, ist aber zuversichtlich, dass er von seinem "Co" Björn Winter gut vertreten wird. "Zwei Spiele müssen wir noch überstehen. Dann entspannt sich die personelle Situation bei uns", sagt Isele.

Für den "Überlebenskampf" am Sonntag steht ihm zwar Torjäger Angelo Di Palma, der seine Sperre abgesessen hat, wieder zur Verfügung, doch dessen Bruder Bruno wird gegen den SV Weil wegen seiner Knieverletzung immer noch nicht einsatzbereit sein. Nicht aushelfen kann am Sonntag Thomas Hart, der zuletzt nach langer Pause ein Comeback gegeben hat. Sava, Karacan, Albicker und Kizilay fehlen weiter. Große Achtung hat der Tiengener Trainer vor der Spielstärke des SV Weil. "Aber eigentlich liegen uns diese Gegner, die nicht nur hinten rein stehen", so Isele, der die Niederlage zuletzt gegen den FSV Rheinfelden abgehakt hat: "Die Niederlage hat gezeigt, dass wir noch am Lernen sind. Da haben wir in der zweiten Hälfte den Faden verloren. Ich hoffe, dass wir dieses Mal über 90 Minuten eine gute Leistung zeigen."

Der FSV Rheinfelden (9.) will am Samstag in der Partie beim FC Emmendingen (15.) an die starke zweite Hälfte von zuletzt beim FC Tiengen 08 anknüpfen. Das wird aber schwierig, da sich die personelle Misere bei den Rheinfeldern noch verschärft hat. "Jetzt haben wir 14 Verletzte oder Urlauber", klagt Spielertrainer Anton Weis. Neu in die Abwesenheitsliste tragen sich Besart Cibukciu (Urlaub) und Yusuf Cam (privat verhindert) ein. Noch schlimmer ist, dass sich Vincent Kittels Verletzungspause noch bis Ende des Jahrs hinziehen wird. Grund ist eine langwierige Schambeinentzündung. Ersatz-Torwart Vadim Herz wird wegen eines Bauchnabelbruchs ebenfalls länger ausfallen.

Auf alle Fälle wird das Trainer-Dasein von Marc Jilg ein Ende haben. "Er muss wieder seine Fußballstiefel schnüren, wird wie ich Spielertrainer sein", kündigt Anton Weis an. Außerdem wird die Rheinfelder "Erste" Aushilfe aus der Rerserve benötigen. Respekt hat Weis vor dem FC Emmendingen, der bisher zwei Niederlagen kassierte und deshalb schon in Zugzwang ist. "Das ist gar nicht gut für uns", fürchtet Weis.