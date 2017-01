FC Steinen-Höllstein mit Michael Gessner

Schlusslicht der Kreisliga A West arbeitet nach der Winterpause mit einem neuen Trainer und will mit ihm doch noch den Ligaverbleib schaffen

Fußball-Kreisliga A-West: (gew) Schlusslicht FC Steinen-Höllstein will mit Michael Gessner (58) als Trainer nach der Winterpause doch noch die sportliche Talfahrt stoppen und den Ligaverbleib in der Kreisliga A schaffen. Darüber informierte Erik Möller von der sportlichen Leitung des Vereins. Gessner, der aus Leipzig stammt und dort Fußball-Profi war, kehrt damit nach 25 Jahren wieder an seine erste sportliche Station nach seinem Umzug in den Westen zurück. Gessner spielte 1991 beim damaligen Verbandsligisten FC Steinen-Höllstein, ehe er nach Breitenbach in die Schweiz wechselte. Seine erste Station als Trainer war dann der FC Wehr. Zuletzt war er bis Ende der vergangenen Saison Trainer beim FC Hauingen, wo er die zweite Mannschaft in der Kreisliga B-1 zum Titel führte. Als Trainer kehrt Gessner, der auch in Steinen wohnt, jetzt wieder zum FC Steinen-Höllstein zurück, wo er mit einigen "alten Bekannten" zusammen arbeiten wird. Ihr Comeback als Spieler haben sieben ehemalige Spieler der Wiesentäler angekündigt. Es sind dies Giuseppe Stabile, Waldemar Dercho, Jens Lupberger, Bülent und Fedat Bülbül, Christian Sturm und Arben Zogay.