Fußball-Bezirksliga FC Schönau geht ohne Druck in die neue Saison

FC Schönau geht ohne Druck in die neue Saison

Fußball-Bezirksliga: Elf von Trainer Heiko Günther blickt nach Platz drei und dem verpassten Aufstieg zuversichtlich nach vorn. Tobias Schulz ist neuer Co-Trainer

Fußball-Bezirksliga: – Platz drei in der Vorsaison und eine ansprechende Vorstellung in den Aufstiegsspielen gegen den SV Ballrechten-Dottingen. Dazu viel versprechende Neuzugänge – auch aus dem eigenen Nachwuchs. Doch auf der Liste der Titelfavoriten fehlt der FC Schönau. Ein Umstand, der Trainer Heiko Günther gar nicht ungelegen kommt: "Natürlich wollen wir wieder oben mitmischen. Aber dass uns keiner auf der Rechnung hat, baut gar nicht erst Druck von außen auf. Gut ist, dass auch intern niemand den Aufstieg von uns erwartet."

Der FC Schönau gibt sich vor dem zweiten Bezirksliga-Jahr zuversichtlich: "Unsere Mannschaft ist in der Breite gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Neuzugänge und auch aus dem Nachwuchs kommen Spieler, die durchaus einen festen Platz im Team beanspruchen können", freut sich Heiko Günter auf die Saison, in der er künftig vom neuen Co-Trainer Tobias Schulz unterstützt wird: "Er wird mein verlängerter Arm sein und für eine wichtige Entlastung sorgen."

Im Kader sorgen nicht nur neue Spieler für Bereicherung. In Christian Held kehrt nach langer Verlerzungspause der einstige Stammtorwart zurück. Mit ihm kämpfen aber auch der derzeit noch verletzte Tobias Steinebrunner und Youngster Philipp Georg um den Platz zwischen den Pfosten. Erst im neuen Jahr dürfte indessen Robin Zielinksi wieder ins Geschehen eingreifen. Noch vor Saisonstart muss sich die Offensivkraft einer weiteren Operation unterziehen.

Dass die Sommerpause durch die Aufstiegsspiele etwas kürzer ausgefallen ist, nimmt Heiko Günther gern in Kauf. Einerseits sieht er seine Jungs so "weiter im Saft" und andererseits verweist er gern auf den Lerneffekt aus diesen zusätzlichen Spielen: "Wir sind vor allem an der fehlenden Erfahrung gescheitert", ist der Trainer überzeugt, dass die junge Elf aus dem hinteren Wiesental wegen des der verpassten Aufstiegs keinen Knacks bekommen hat, sondern vielmehr ihre Lehren daraus ziehen kann.

Zugänge: Tim Behringer (FV Lörrach-Brombach); Felix Markanic (FC Therwil/CH), Tobias Gutmann (SV Todtnau), Philipp Georg, Egzon Hoksai, Tim Eckert, Laigamai Lautamai (alle eigene Junioren).

Abgänge: Burak Asik (SV Schopfheim), Sebastian Rapp (FC Zell), Janis Zielinski (unbekannt)

Tor: Christian Held, Tobias Steinebrunner, Philipp Georg. – Abwehr: Maximilian Keller, Christian Kiefer, Niklas Lais, David Geis, Jonas Kiefer, Marc Steinebrunner, Johannes Walleser, Felix Markanic, Egzon Hoksai. – Mittelfeld: Yannik Lais, Simon Strohmeier, Tobias Gutmann, Dominik Pfeifer, Laurens Diemer, Tim Eckert, Matthias Steinebrunner, Nico Walleser, Tim Behringer, Ismael Demirci, Laigamai Lautamai. – Angriff: Kevin Weiß, Robin Zielinski, Benedict Behringer. – Trainer: Heiko Günther. – Co-Trainer: Tobias Schulz