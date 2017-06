Fußball FC Schönau bleibt in Bezirksliga

FC Schönau bleibt in Bezirksliga

Nach 1:3-Niederlage im Hinspiel gelingt den Wiesentälern im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga nur ein 2:2 beim SV Ballrechten-Dottingen

Fußball, Aufstieg zur Landesliga: (gew) Dem FC Schönau gelang nach dem 1:3 im Hinspiel beim SV Ballrechten-Dottingen nur ein 2:2 (2:2). Für die Gäste trafen Matthias Steinebrunner und Johannes Walleser. Die Wiesentäler bleiben in der Bezirksliga Hochrhein, die in der neuen Runde mit 17 Teams bestückt ist. Saisonbeginn ist am 5./6. August.