vor 2 Stunden Michael Neubert Regionalsport Hochrhein FC Schlüchttal will seinen kleinen Vorteil nutzen

Fußball: Nach dem 1:0-Sieg beim FC Hauingen ist der Aufstieg in die Bezirksliga im Heimspiel in Ühlingen zum Greifen nah. FC Bergalingen möchte nach sieben Jahren zurück in Kreisliga A und muss beim VfR Horheim-Schwerzen bestehen. Gastgeber starten dritten Versuch in den Aufstiegsspielen seit dem Abstieg vor 14 Jahren