Fußball-Bezirksliga FC Schlüchttal überzeugt mit großem Kampfgeist

Fußball-Bezirksliga: 4:3-Erfolg im Aufsteiger-Duell gegen das neue Schusslicht Bosporus FC Friedlingen. FC Wehr macht aus einem 0:1 noch ein 3:1 gegen den FV Lörrach-Brombach II. FC Wallbach siegt beim SV Weil II und klettert auf Platz zwei. Aufatmen beim SV 08 Laufenburg nach dem 3:1 gegen den FC Wittlingen. FC Schönau baut Tabellenspitze nach einem 3:2-Krimi im Wiesental-Derby gegen den FC Zell aus. VfR Bad Bellingen verliert sicher geglaubten Sieg im Rebland-Derby beim TuS Efringen-Kirchen in der vierten Nachspielminute

Fussball Bezirksliga

FC Schlüchttal – Bosporus FC Friedlingen 4:3 (3:1)

(gru) Dank Kampfgeist und Effektivität gewann der FC Schlüchttal sein zweites Heimspiel und setzt sich im Mittelfeld der Tabelle fest: „Sieben Punkte aus fünf Spielen sind ordentlich“, freute sich Sportchef Oliver Eichkorn über den gelungenen Auftritt: „Der Teamgeist war vorbildlich und viel besser als zuletzt in Wallbach.“ Dabei hatte der Gast flott begonnen, drückte gleich aufs Tempo. Die Hausherren aber hielten dicht, konterten und gingen durch Michael Selb prompt in Führung. Jetzt lief es für die Gastgeber: „Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt“, war Eichkorn nach 37 Minuten zufrieden, nachdem Pius Blatter und Marvin Kalt nachgelegt hatten.

Der Anschlusstreffer durch Piero Saccone noch vor der Pause gab dem Mit-Aufsteiger aus Weil neue Motivation: „Durch das 2:3 bekamen sie Oberwasser, spielten ihre Technik aus und dominierten das Spiel“, so Eichkorn, der allerdings kaum echte Chancen notierte: „Ein paar Distanzschüsse, die unseren Torwart Simon Hepp nicht ernsthaft in Gefahr brachten.“ Umso erleichterter war Eichkorn über das 4:2, mit dem Matthias Burger kurz vor Spielende die vermeintliche Entscheidung schaffte. Doch es wurde nochmals spannend. Fahredin Zikolli verkürzte in der Nachspielzeit auf 3:4. Erst nach weiteren zwei bangen Minuten war der Sieg unter Dach und Fach.

FC Wehr – FV Lörrach-Brombach II 3:1 (0:1)

(gru) Erheblich verbessert agierte der FC Wehr vor heimischer Kulisse: „Wir haben uns ausgesprochen und einige Dinge geklärt“, so Trainer Michael Schenker, der vom Auftritt seiner Elf sehr angetan war: „Jeder hat sich wieder auf seine Aufgabe konzentriert. Die mannschaftliche Leistung war die Grundlage für den Erfolg.“

Die Gastgeber lagen zur Pause zwar zurück, hatten aber ebenso wie die Verbandsliga-Reserve aus Lörrach gute Chancen. „Wenn wir nach der Pause das 0:2 kriegen, dann wird es wohl eng“, sah Schenker heikle Momente, ehe Steven Bertolotti mit einem Traumtor den Ausgleich sicherte. Kurz danach gelang Michael Bauder per Kopf nach einer Ecke die Führung. Den Deckel machte Mike Häfele mit einem schnellen Angriff zum 3:1 drauf.

SV Weil II – FC Wallbach 1:2 (0:1)

(gru) Trotz einiger Ausfälle präsentierte sich der FC Wallbach kompakt und diszipliniert, siegte verdient beim Titelanwärter: „Die Mannschaftsleistung war top“, lobte Sportchef Florian Hoschke. Trainer Patrick Bayer sah ein deutliches Chancenplus: „Wir müssen das Spiel viel früher entscheiden.“ Die Wallbacher dominierten über weite Strecken, trafen allerdings erst kurz vor der Pause durch Max Stockkamp. Im zweiten Durchgang forderten die Gäste nach einem Foul an Dennis Heinemann vergeblich Strafstoß vom gut leitenden Valentin Brugger. Prompt gelang Guido Perrone kurz danach das 1:1 mit einem Schuss, den „er so nicht jede Woche trifft“, glaubt Bayer. In Überzahl und nach feinem Spielzug war es Endrit Mehmeti vorbehalten, mit seinem ersten Tor überhaupt den Sieg zu sichern.

SV 08 Laufenburg – FC Wittlingen 3:1 (3:1)

(gru) Laufenburgs Trainer Michael Wasmer fiel ein Stein vom Herzen: „Endlich! Das war eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Auftritten“, lobte er seine Mannschaft. Die führte nach vier Minuten durch Neuzugang Emanuel Esser, schien die Sache im Griff zu haben. Zwar brachte ein überflüssiger Querpass Tobias Keller in Schussposition, was dieser zum 1:1 nutzte. Doch die Null-Achter berappelten sich und gingen durch Bujar Halili erneut in Führung. Angelo Armenio legte das 3:1 nach. Nach der Pause mühte sich der FC Wittlingen vergeblich, die nun routiniert agierenden Gastgeber nochmals in die Bredouille zu bringen.

FC Schönau – FC Zell 3:2 (1:2)

Zum dritten Mal in dieser Saison kreuzten sich die Wege der beiden Wiesental-Konkurrenten – und zum dritten Mal holte sich der FC Schönau den Sieg. Danach hatte es allerdings bis kurz vor der Pause nicht ausgesehen. Paboy Ceesay und Ralf Kiefer hatten für die Zeller 2:0-Führung gesorgt. Noch in der Nachspielzeit verkürzte Johannes Walleser auf 1:2 und gab damit das Signal für die erfolgreiche Aufholjagd nach dem Seitenwechsel. Dominik Pfeifer besorgte schon bald den Ausgleich und in der Nachspielzeit traf Matthias Steinebrunner mit seinem fünften Saisontreffer zum umjubelten Sieg.

TuS Efringen-Kirchen – VfR Bad Bellingen 3:3 (0:1)

Nach 65 Minuten schien der erste Saisonsieg für den VfR Bad Bellingen – ausgerechnet im Rebland-Derby beim Landesliga-Absteiger zum Greifen nah. Yannik Domagala, der einen Strafstoß verwandelte und Tim Siegin mit seinem fünften Saisontor hatten die Weichen offensichtlich gestellt. Doch die Gastgeber steckten nicht auf, kamen durch einen Handelfmeter von Stefan Hilpuesch zum Anschlusstreffer. Der Verursacher, Achmed Hasnaoui, musste mit "Rot" vom Platz. Zwar traf Maximilian Lais praktisch im Gegenzug zum 3:1 für die Bad Bellinger, doch die Schlussoffensive des TuS Efringen-Kirchen war noch vom Erfolg gekrönt. Stefan Hilpuesch legte – wieder im Gegenzug – das 2:3 nach und in der vierten Nachspielminute entriss Max Wechlin den Gästen mit dem 3:3 doch noch den ersehnten Sieg.