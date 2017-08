Fußball-Bezirksliga FC Schlüchttal stürmt schwungvoll in die neue Liga

Nach einem kapitalen Fehlstart holt die Elf von Felix Blatter und Nino Betz 49 Punkte aus 18 Spielen und setzt sich auch noch in den Aufstiegsspielen gegen den FC Hauingen durch. Ligaverbleib ist das einzige Ziel. Heimspiele finden in Birkendorf statt

Fußball-Bezirksliga: – Die Lage am 23. Oktober vergangenen Jahres schien aussichtslos. Nach elf Spielen stand der FC Schlüchttal mit mageren acht Punkten auf dem vorletzten Platz. Doch an diesem Sonntagnachmittag bei der Partie gegen den FC Grießen muss etwas passiert sein. Zehn Minuten vor Schluss lag der Gastgeber noch 0:2 hinten. Marvin Kalt trat zum Strafstoß an, scheiterte an Jörg Ritter. Doch den Nachschuss setzte er zum 1:2 in die Maschen. Kurz danach glich Florian Menzel gar zum 2:2 aus.

Im Anschluss an diese Partie übernahmen Felix Blatter und Nino Betz die Mannschaft gemeinsam als Spielertrainer und lösten eine Erfolgsserie aus, über die im Schlüchttal noch lang geredet werden dürfte. In der Folge holte die Mannschaft aus 18 Spielen stolze 49 Punkte, kassierte nur noch eine Niederlage und beendete die Saison auf Rang zwei. Zur Krönung setzte sie sich in den Aufstiegsspielen gegen den FC Hauingen durch. Das Erfolgsrezept des Aufsteigers war ganz einfach, wenn man Felix Blatter glauben darf: "Wir kannten ja unsere Spieler, haben also ein paar Umstellungen vorgenommen und prompt stellte sich der Erfolg ein."

Dass die Elf ab August 2018 in Bezirksliga spielen würden, davon wurde beim FC Schlüchttal vor wenigen Monaten noch nicht einmal geträumt: "Nachdem wir das schwere Auftaktprogramm nach der Winterpause erfolgreich gemeistert hatten, hat es wohl Klick gemacht", erzählt Blatter: "Aber letztlich haben wir das Thema lange Zeit nur mit witzigen Sprüchen verfolgt."

Mittlerweile weiß die Konkurrenz im Bezirk Hochrhein, was ein kleiner Verein zu leisten vermag, wenn Zusammenhalt und Spaß am Fußball stimmen: "Unsere Elf besteht nahezu komplett aus eigenen Spielern", sind Blatter und Betz stolz auf das Erreichte. Selbst die Neuzugänge sind nicht wirklich fremd. Drei Spieler kommen aus dem eigenen Nachwuchs, der SG Steina-Schlüchttal – mit ein Erfolgsgarant für den FC Schlüchttal. Der hat sich erst vor drei Jahren gegründet. Die SG Schlüchttal, 2001 vom FSV Riedern und SV Ühlingen gebildet, schloss sich 2014 mit dem FC Birkendorf zusammen. Auf den Sportplatz in Birkendorf zieht die Mannschaft jetzt auch gemäß Fusionsvertrag um. Bislang wurde auf der Anlage in Ühlingen gespielt. Der dortige Hartplatz wird im Winter als Ausweichplatz genutzt.

Die Ziele des Neulings sind – trotz der Erfolgsserie – bescheiden: "Vier Mannschaften wollen wir im Juni 2018 hinter uns haben", macht sich Felix Blatter keine Illusionen: "Spiele, in denen wir als Favorit auf den Platz laufen, wird es kaum geben."

Zugänge: Simon Hepp (SV Berau), Ruben Gantert (VfB Mettenberg), Timon Baumgärtner, Sebastian Wiehl, Nico Reichardt (alle eigene Junioren)

Abgänge: Ismail Cetin (AGS Lauchringen), Yakup Usalir (VfB Mettenberg), Jürgen Lang, Dominik Gisinger, Timo Schäuble (alle pausierten)

Tor: Simon Hepp. – Abwehr: Florian Menzel, Florian Gampp, Pius Blatter, Tobias Blatter, Yannik Kalt, Boris Rombach, Sebastian Wiehl. – Mittelfeld: Felix Blatter, Timo Burgert, Danilo Russo, Elias Dörflinger, Michael Selb, Timon Baumgärtner, Nino Betz, Reiner Lang. – Angriff: Marvin Kalt, Josua Philipp, Ruben Gantert, Nico Reichardt, Mathias Burger. – Spielertrainer: Felix Blatter und Nino Betz.