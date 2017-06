Regionalsport Hochrhein FC Schlüchttal macht es nochmals spannend

Nach 2:2 gegen FC Hauingen steht der Aufstieg in die Bezirksliga fest

FC Schlüchttal -

FC Hauingen

2:2 (1:0)

Tore: 1:0 (25.) Russo, 1:1 (49.) D. Wojtynek, 2:1 (53.) M. Kalt, 2:2 (90.+5). – SR: Jonas Brombacher (Kandern). – Z.: 330. – Bes.: GR für Gisinger (FCS/69.), Gampp (FCS/80.) und Vogt (FCH/90.+2).

Was für eine Dramatik am Schluss. Der FC Schlüchttal führte mit 2:1, dann sahen Dominik Gisinger (69.) und Florian Gampp (80.) Gelb-Rot. Die Gäste aus Hauingen waren plötzlich mit zwei Spielern in Überzahl. Leicht hätte die Partie noch kippen können, zumal Schiedsrichter Jonas Brombacher (Kandern) acht Minuten Nachspielzeit anzeigte. Das Zittern begann. Der Hauinger Joshua Vogt (90.+2) sah ebenfalls die Ampelkarte. Mit "nur" noch einem Spieler mehr schaffte Matthias Grether (90.+5) den Ausgleich. Immer noch waren drei Minuten zu spielen. Dann endlich war Schluss. Der FC Schlüchttal steigt nach vier Jahren wieder in die Bezirksliga auf. Das 2:2 reichte nach dem 1:0 Auswärtserfolg.

Jubel, Gesänge, Umarmungen – die Schlüchttaler feierten mit den Fans den Aufstieg. Es war die Krönung einer total verrückten Saison für die Schlüchttaler. Auf dem vorletzten Tabellenplatz, mit dem neuen Trainerduo Felix Blatter und Nino Betz, hatten sie eine fulminante Serie gestartet, in der Rückrunde 13 der 15 Spiele gewonnen und belohnten sich in zwei packenden Aufstiegsspielen für diesen Kraftakt. "Unbeschreiblich", sagt Nino Betz im SÜDKURIER-Interview, "das hätte uns keiner zugetraut."

Sein Team machte es noch einmal richtig spannend. Der FC Schlüchttal spürte in der Anfangsphase den Druck des mit drei Spitzen auftretenden Gegners. Der FC Hauingen begann bärenstark, gewillt, das 0:1 aus dem Hinspiel früh zu egalisieren. Fast wäre dieses Konzept aufgegangen. Mit dem zweiten vielversprechenden Angriff gelang die Führung für die Gastgeber. Hauingens Torhüter Norman Berger (25.) konnte einen Freistoß von Pius Blatter nicht festhalten, Danilo Russo staubte ab. Danach schienen die Schlüchttaler alles fest im Griff zu haben. Der Elan der Gäste verpuffte. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang Dennis Wojtynek das 1:1. Vier Minuten später traf Marvin Kalt (53.) erneut zur Schlüchttaler Führung. Spielertrainer Felix Blatter gestand: "Wir hatten am Anfang Probleme. Wir haben die beiden Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen."

Ende gut alles gut. Blatter: "Ich muss der Mannschaft, dem Verein, ein Riesenkompliment machen. Ich habe höchsten Respekt davor, was alle geleistet haben. Sie haben die Arbeit von Nino und mir unterstützt." An die Bezirksliga wollte in der Stunde des Triumphs noch keiner denken. "Es ist eine Herausforderung, aber ich traue dieser Mannschaft alles zu", so Betz.

"Keiner hat mehr mit uns gerechnet"

Seit fünf Jahren spielt Florian Menzel (27) beim FC Schlüchttal. Er war vor vier Jahren beim Abstieg aus der Bezirksliga dabei und feierte nun als Kapitän des Teams die Rückkehr.

Florian, Ihr habt es geschafft. Wie fühlen Sie sich?

Nach dem verkorksten Start in die Saison dürfen wir mehr als zufrieden sein. Keiner hat mehr mit uns gerechnet. Dann haben wir zwölf Spiele in Serie gewonnen. Trotz der folgenden Niederlage im Derby in Berau haben wir weiter an uns geglaubt. Die Mannschaft hat einen extremen Willen.

War das der Erfolgsgarant?

Es war unser Teamgeist. Nach den ersten Spielen haben wir uns zusammengesetzt und uns gefangen.

Was haben die Trainer Nino Betz und Felix Blatter anders gemacht?

Eigentlich nicht viel. Sie kennen eben die "Vögel" im Team. Sie wissen, wie man sie nehmen muss. Plötzlich wurden zwei Kollegen Trainer. Das war schwierig. Haben wir haben es als Team angenommen. Ich muss vor allem unsere Jungen loben, die aus der A-Jugend zu uns gekommen waren. Sie haben eine überragende Runde gespielt.

Zum Schluss wurde es noch einmal eng.

Wir wussten, dass die Hauinger einen starken Sturm haben. Catania und Wojtynek sind starke Spieler. Wichtig war, dass wir im Hinspiel ohne Gegentor blieben. Unnötig fand ich, dass der Schiedsrichter acht Minuten hat nachspielen lassen.

Wie geht's in der Bezirksliga weiter, bekommt das Team Verstärkung?

Wir wollen drin bleiben. Wir wissen, dass es schwer wird. Für mich wird es am schwersten. Durch meinen Beruf als Koch werde ich wohl auswärts kaum spielen können. Torwart Simon Hepp kommt vom SV Berau. Dazu noch drei A-Jugendspieler.