Fußball FC Schlüchttal lässt es krachen

Jeweils Vier Tore von Marvin Kalt und Nico Reichardt beim 10:1 des Bezirksliga-Aufsteigers gegen AGS Lauchringen. Gastgeber SG Mettingen/Krenkingen besiegt bei der Sportwoche den TuS Bonndorf II mit 4:1

Fußball: – Zum Auftakt der Sportwoche des SV Untermettingen gab es torreiche Spiele. Bezirksliga-Aufsteiger FC Schlüchttal fegte den künftigen B-Kreisligisten AGS Lauchringen mit 10:1 vom Platz. Danach besiegte Gastgeber SG Mettingen/Krenkingen den TuS Bonndorf II mit 4:1.

FC Schlüchttal – AGS Lauchringen 10:1 (4:1). – Tore: 0:1 (15.) Mert Eroglu, 1:1 (18.) und 2:1 (19.) beide Nico Reichardt, 3:1 (25.) Marvin Kalt, 4:1 (39.) Reiner Lang, 5:1 (57.) Marvin Kalt, 6:1 (62.) Nico Reichardt, 7:1 (65.) Tobias Blatter, 8:1 (72.) und 9:1 (74.) beide Marvin Kalt, 10:1 (78.) Nico Reichardt. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Nur in den ersten 20 Minuten hat AGS Lauchringen dagegen gehalten. Die danach immer deutlicher werdende Überlegenheit des FC Schlüchttal zeigte sich ab Mitte der zweiten Hälfte auch in den vielen Toren.

SG Mettingen/Krenkingen – TuS Bonndorf II 4:1 (2:0). – Tore: 1:0 (10.) Moritz Erne, 2:0 (33.) Stefan Isele, 3:0 (68.) Lukas Werner, 3:1 (73.) Michael Woll, 4:1 (79.) Lukas Werner. – SR: Bruno Basler (Dillendorf). – Der Favorit setzte sich erwartungsgemäß durch. In der ersten Halbzeit hielt die Bonndorfer Reserve noch gut dagegen. Doch in der zweiten Hälfte verpasste es der Aufsteiger in die Kreisliga A, die SG Mettingen/Krenkingen, ihre optische Überlegenheit zu zu nutzen, das Spiel früher zu entscheiden.