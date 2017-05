Fußball-Kreisliga A-Ost FC Schlüchttal kriegt die Kurve

Fußball-Kreisliga A-Ost: Der Tabellenzweite verschläft die erste Hälfte und erkämpft sich nach der Pause gegen einen starken FC Hochrhein ein 2:2

Fußball-Kreisliga A-Ost

FC Schlüchttal -

FC Hochrhein

2:2 (0:1)

Tore: 0:1 (34.) Melina, 1:1 (56./FE) P. Blatter, 2:1 (60.) Usalir, 2:2 (84.) Meier. – SR: Marcel Haberbosch (Villingen). – Z.: 80.

(neu) Die Strapazen eines mühsam erkämpften 2:2 gegen den FC Hochrhein waren dem Trainerduo des FC Schlüchttal, Nino Betz und Felix Blatter, deutlich anzusehen. Der Tabellenzweite, dessen Serie von zwölf Siegen beim SV Berau am vergangenen Sonntag beendet worden war, kam noch mit einem blauen Auge davon.

Die Schlüchttaler verschliefen die erste Hälfte komplett. Mit dem 0:1 durch Francesco Melina (34.), den überragenden Spieler auf dem Feld, waren sie noch gut bedient. Chancen? Fehlanzeige. Blatter, der sich nach der Pause einwechselte, war zurecht sauer: "Da war kein Kampf, kein Biss. Wir sind von den Gegenspielern zu weit weg gestanden. Wir waren einfach kein Team." Er sah, wie seine Elf zuweilen hilf- und ideenlos agierte. Blatter: "Wir haben die Bälle nur lang vorne rein geschlagen. Ein Spielaufbau war nicht zu sehen." Der FC Schlüchttal ließ alles vermissen, was ihn zuletzt so stark gemacht hatte.

Der FC Hochrhein dominierte, spielte nahezu perfekt. Die Schlüchttaler hatten viel Mühe gegen eine schnell kombinierende Gäsetelf. Zehn Minuten nach der Pause hatte Nico Maier das 2:0 auf dem Fuß. Dann bekamen die Schlüchttaler fast im Gegenzug einen zweifelhaften Strafstoß zugesprochen. Pius Blatter (56.) verwandelte. Diese Tor weckte die müden Schlüchttaler Geister und lähmte den FC Hochrhein kurzfristig. Dominik Gisinger (60.) bediente den eingewechselten Yakub Usalir, der den FC Schlüchttal in Führung brachte.

Die Schlüchttaler besannen sich auf einfache Tugenden und kämpften. Der spielerische Glanz fehlte jedoch nach wie vor. "In der zweiten Hälfte hat's gepasst. Wir haben uns wieder gegenseitig aufgebaut", freute sich Blatter. Allerdings ärgerte er sich darüber, dass es am Ende doch nicht zu einem Sieg reichte: "Wir haben unsere Konter nicht gut zu Ende gespielt." Blatter wusste: "Es war klar, dass der FC Hochrhein seine letzte Chance auf Platz zwei wahren will und uns alles abverlangt." Beim 2:2 sah Blatters Defensive nicht gut aus. Der eingewechselte Richard Fuhrherr (84.) tanzte die Schlüchttaler Abwehr aus und legte für den ebenfalls zuvor ins Spiel gekommene Sebastian Meier auf.

Für den FC Hochrhein war das Remis hoch verdient. "Die erste Hälfte war eine unserer besten, die wir bis jetzt gespielt haben. Es hat alles gepasst. Bis zum Elfer. Danach waren wir für 15 Minuten etwas durcheinander", resümierte Gästetrainer Andreas Bauhuber", eigentlich hätten wir gewinnen müssen."

