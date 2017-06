vor 1 Stunde Gerd Welte Fußball FC Schlüchttal: Florian Menzel erzielt Tor des Tages

Fußball: 1:0-Erfolg für den Vizemeister der Kreisliga A-Ost im ersten Aufstiegsspiel in die Bezirksliga beim FC Hauingen, dem "Vize" der Kreisliga A-West. Beste Voraussetzungen für das Rückspiel am kommenden Samstag in Riedern