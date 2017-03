Weilheim FC Rot-Weiß Weilheim fordert das Glück heraus

Fußball-Bezirksliga: 5:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Spvgg. Wutöschingen im wichtigen Kellerduell. Michael Emmerich und Benjamin Gunkel jeweils an drei Toren beteiligt

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: FC Rot-Weiß Weilheim – Spvgg. Wutöschingen 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 (5.) Emmerich; 2:0 (14./ET) Porcarelli; 3:0 (34.) Gunkel; 4:0 54.) und 5:0 (88.) beide M. Flum. – SR: Uwe Müller (Hö’schwand). – Z.: 170. – Bes.: Rot für Pietzke (Spvgg./90.+1) wg. Notbremse.

Mit einer Energieleistung, aber auch einer guten Portion Glück – welches sich die Mannschaft laut Trainer Lars Müller fleißig erarbeitet hatte – gelang dem FC Rot-Weiß Weilheim – vielleicht – der Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Das 5:0 gegen die nun punktgleiche Spvgg. Wutöschingen ist zumindest mal eine klare Ansage – und macht Mut für die anstehenden Aufgaben.

Lars Müller wusste nicht, wem er zuerst danken sollte: Kandidaten gab es genügend. Da war Matthias Kaiser, der Aushilfs-Torwart, der den verletzten Max Hauke einwandfrei vertrat und das erste „zu Null“ in dieser Saison perfekt machte. Da war der genesene Claudius Flum, der die Abwehr zusammen hielt und nur zwei, drei ernsthafte Wutöschinger Chancen zu ließ. Da waren die A-Junioren Sebastian Schmidt, Manuel Schildknecht und Patrick Merz, die sich in jeden Zweikampf warfen und mitmischten, als wären sie Stammspieler.

Da war aber auch Markus Flum, bei dem nach 54 Minuten endlich der Knoten platzte. Zwei Mal flog er in messerscharfe Flanken von Benjamin Gunkel und erzielte so seine ersten Punktspieltore seit dem Doppelpack beim 4:4 gegen den FC Tiengen 08 am 28. Mai 2016. Womit wir beim nächsten Kandidaten wären. Benjamin Gunkel kam im Winter aus Erzingen zurück, traf in zwei Spielen nun schon drei Mal und agierte, als wäre er nie weg gewesen.

Und zu guter Letzt war da noch Michael Emmerich, der an der 3:0-Pausenführung den größten Anteil hatte. Zum 1:0 drehte er einen Eckball von links ins lange Eck; beim 2:0 wurde sein Freistoß von der Mittellinie durch Claudio Porcarelli unhaltbar ins eigene Netz abgefälscht und beim 3:0 servierte er Gunkel den Ball in den Lauf, so dass dieser die aus 30 Meter locker über den aufgerückten Clemens Grabow ins Netz lupfen konnte.

Dieser Treffer kappte dann auch den Geduldsfaden von Holger Kostenbader: „Wir kamen hierher, um zu gewinnen“, war er zur Pause derart angefressen, dass er Grabow gleich in der Kabine ließ und Mario Hartmann zwischen die Posten beorderte: „Clemens muss diese Tore auf seine Kappe nehmen. Schon beim 0:2 gegen die Spvgg. Brennet sah er nicht gut aus“, macht Kostenbader klar, dass er eine Reaktion des 23-Jährigen erwartet: „Er hat eine Woche Zeit, um zu zeigen, was er kann.“

Das gilt auch für den Rest der Elf, die sich zwar bemühte, aber in der Offensive ohne den gesperrten Niko Bischoff und den verletzten Mark Kaiser zu harmlos auftrat und in der Defensive keine Ordnung fand. „Solche Tore dürfen wir nicht kassieren. Wir laufen ins offene Messer“, gibt es für Routinier Patrick Güntert (38) nur eine Richtung: „Es ist noch lang nicht entschieden. Jetzt gibt es nur noch eines für uns: Vollgas.“



Video-Interviews mit Michael Emmerich (RW Weilheim) und Patrick Güntert (Spvgg. Wutöschingen):