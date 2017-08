Fußball-Kreisliga A FC RW Weilheim lässt es richtig krachen

Fußball-Kreisliga A-Ost: 8:0 – auch gegen den SV Albbruck kennt der Favorit auf dem hemischen Nägeleberg keine Gnade. Patrick Steffen trifft drei Mal

Kreisliga A-Ost

FC RW Weilheim – SV Albbruck 8:0 (3:0). (neu) Zu Hause kennt der FC RW Weilheim im Moment keine Gnade. Nach dem 7:1 gegen den SV 08 Laufenburg II folgte ein noch klarerer Erfolg gegen den SV Albbruck. 15:1 Tore heißt die satte Bilanz auf eigenem Platz. Sportchef Alexander Rindt: "Wir hätten am Schluss noch höher gewinnen können." Der SV Albbruck brach nach der Pause völlig ein.

VfB Waldshut – FC Bad Säckingen 3:3 (1:0). – Haarscharf schrammte der VfB Waldshut gegen den Aufsteiger aus Bad Säckingen an einer Pleite vorbei. Vassilios Dimitriadis rettete in der Schlussphase noch den Punkt. Obwohl VfB-Trainer Nils Mühlenweg gegenüber der Vorwoche eine Steigerung erkannte, war er natürlich nicht zufrieden: "Wir hätten in der ersten Hälfte die Partie schon entscheiden können, dann haben wir dumme Gegentore kassiert." Die Gäste wurden nach der Pause stärker und hatten den Sieg schon greifbar. Trainer David Schäfer ärgerte sich: "Erst schwächen wir uns durch die gelb-rote Karte von Tom Soult, dann verweigert uns der Schiedsrichter in der Nachspielzeit einen klaren Elfer."

FC Bergalingen – SV Nöggenschwiel 1:4 (1:2). – Trainer Oliver Baumgartner klang nach der Niederlage seines FC Bergalingen ziemlich deprimiert: "Wir wissen, dass wir die vielen Ausfälle einfach nicht kompensieren können. Der Sieg der Gäste ist völlig verdient. Mehr gibt es nicht zu sagen." Der SV Nöggenschwiel feierte entgegegen aller Befürchtungen von Trainer Mike Krüger dagegen einen gelungenen Einstand.

SC Lauchringen – Spvgg. Wutöschingen 0:0. – Lauchringens Vorsitzender formulierte es höflich: "Beide Mannschaften hatten mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Es war ein typisches 0:0-Spiel." Die Partie war ausgeglichen. Wobei die Gastgeber in der ersten Hälfte zwei gute Kopfballmöglichkeiten vergaben. In der Schlussphase hatten die Lauchringer Glück. Torhüter Rainer Lüber verhinderte mit zwei Glanzparaden die zweite Saisonniederlage. Kurz vor dem Schlusspfiff war's richtig knapp: Lüber kratzte den Ball von der Linie.

FC Grießen – FC Hochrhein 2:3 (1:1). – Der FC GRießen verpasste es in seinen starken ersten 20 Minuten, ein Tor vorzulegen. Chancen dafür gab es genügend. Die Klettgauer waren bis dahin klar besser. Adriano Grande (8.) hatte Pech, als sein Schuss an die Latte krachte. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel. Mit seinem verwandelten Strafstoß zum 2:3 nährte Jörg Ritter (78.) die Hoffnungen der Hausherren noch einmal. Die Grießener versuchten, den Ausgleich zu erzielen – vergeblich.

SV Berau – SV 08 Laufenburg II 3:2 (1:1). – Der SV Berau feierte den ersten Saisonsieg. Allerdings musste die Elf von Trainer Michael Jehle ein hartes Stück Arbeit verrichten. Zwei Mal lagen die Berauer in Rückstand. Marco Paulke glich das 0:1, Michael Eichhorn das 1:2 aus. Den Siegtreffer erzielte Jonathan Böhler in der 71. Minute. Für die Laufenburger war es die dritte Niederlage im dritten Spiel. Damit ist der klassische Fehlstart perfekt.

SG Mettingen/Krenkingen – SV BW Murg 1:0 (0:0). – Der Plan von Trainer Markus Blatter vom Aufsteiger SG Mettingen/Krenkingen ging voll auf. "Wir wollten hinten gut stehen, das haben wir gut umgesetzt", freute sich Co-Trainer Marco Prothmann. Die bis dato unbesiegten Gäste aus Murg kamen nur schwer in Tritt. Sie versuchten es mit langen Bällen. Die Murger bestimmten nach der Pause das Spiel, fanden jedoch keine Lücke. Tobias Dörflinger nutzte einen Konter zum Siegtor. Pascal Faulhaber (85.) vergab die Möglichkeit, um die Partie vorzeitig zu entscheiden, als er freie Bahn hatte.

Kreisliga A-West

SV Karsau – FV Lörrach-Brombach III 0:8 (0:5). – Der Aufsteiger aus Lörrach trumpfte beim SV Karsau stark auf. Bis zur Pause lagen die Karsauer schon hoffnungslos mit 0:5 hinten.

FV Haltingen – SV Herten 1:3 (0:1). – Trainer Thorsten Szesniak vom SV Herten sprach nach dem Spiel von einem Arbeitssieg: "In der ersten Hälfte haben die Haltinger gut dagegengehalten. Nach der Pause waren wir besser. Bis dahin war es jedoch mühsam." Seine Elf hatte in der Schlussphase den besseren Atem.