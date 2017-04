Fußball-Bezirksliga FC RW Weilheim hadert mit dem Schiedsrichter

Fußball-Bezirksliga: Schlusslicht sieht sich nach dem 2:3 gegen den SV Jestetten zwei Mal entscheidend benachteiligt. Einmal mehr reicht eine Führung nicht zum Sieg.

Fußball-Bezirksliga: – Nein, Freunde werden sie nicht mehr – die Spieler des FC RW Weilheim und Schiedsrichter Joachim Hahne. Der Unparteiische aus Hinterzarten erzürnte mit dem einen oder anderen Pfiff die Gemüter beim Schlusslicht enorm. "Zwei falsche Entscheidungen in unserem Strafraum brachten uns ins Hintertreffen", schimpfte Trainer Lars Müller nach dem 2:3 seiner Elf gegen den SV Jestetten.

Dabei hatte es gut begonnen für die Hausherren, denn nach 23 Minuten war Torjäger Markus Flum seinem Bewacher Jonathan Hader entwischt und wuchtete das saubere Zuspiel von Benjamin Gunkel zum 1:0 ins Netz. Vier Minuten zuvor hatte schon Sascha Gampp mit einem fulminanten Kopfball das Jestetter Tor verfehlt. Mit der Führung im Rücken schien die Sache für den FC RW Weilheim also zu laufen.

Schließlich brachten die Gäste in dieser Phase keinen vernünftigen Spielaufbau, geschweige denn präzise Pässe auf den Platz: "Da lag einiges Argen", wurde auch Trainer Michele Masi mulmig angesichts der hohen Fehlerquote seiner Elf. Die hatte er allerdings auch ordentlich umbauen müssen, denn neben dem verletzten Sandro Scheier und dem für ein Spiel gesperrten "Rotsünder" Matthias Hertweck fehlte auch Silvan von Ow, der für seine Schiri-Kritik vom Vor-Wochenende zwei Spiele Sperre aufgebrummt bekam.

"Vor allem nach den letzten beiden knappen Niederlagen, bei denen wir nicht unbedingt die schlechtere Elf waren, ist dieser Sieg vor allem wichtig für die Moral meiner Jungs", gab Masi unumwunden zu, dass ein Remis nicht falsch gewesen wäre: "Ein wenig Glück war auch dabei, ähnlich wie im Hinspiel, als die Weilheimer kurz vor Schluss das 1:1 erzielt hatten."

Allen Widrigkeiten zum Trotz kippten die Jestetter das Spiel dennoch, unter gütiger Mithilfe Weilheimer Unterstützung. Ein Freistoß von Finn Dorer war scheinbar schon abgewehrt, Claudius Flum verschätzte sich und von rechts stüpfelte Martin Ragnau (36.) den Ball zum 1:1 ins Netz.

Acht Minuten später drängte Thomas Ragnau in den Strafraum, leistete sich aus Sicht von Lars Müller ein Stürmerfoul gegen Claudius Flum. Schiri Hahne sah es anders, ließ weiter spielen. Drei, vier Mal versuchten die Weilheimer vergeblich den Ball zu klären, stocherten im Strafraum hilflos nach der Kugel, die dann quer zu Marco Lohr gespielt wurde – 1:2.

Mit Wut im bauch kamen die Weilheimer aus der Kabine, ohne sich aber Vorteile zu verschaffen. Die Jestetter lösten sich immer wieder, versuchten es aus der zweiten Reihe. Thomas Ragnau schoss halbhoch, Sascha Gampp stand im Strafraum in der Schussbahn. Der Abwehrspieler staunte nicht schlecht, als Hahne den angelegten Arm als Handspiel ahndete. Den Strafstoß verwadndelte Finn Dorer (64.) eiskalt.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, das Jestetter. Axel Wilms (73.) traf den Pfosten, Markus Flum (75.) zielte nach Rückpass von Arber Islami drüber. Flums Schuss aus kurzer Distanz wehrte Yannic Frey via Pfosten ab zu einer Ecke, aus der das 2:3 durch Andreas Welte (84.) entstand.

Endgültig kochten die Weilheimer Gemüter, als Hahne nach einem Jestetter Foul dem durchgestarteten Fabian Zumkeller (88.) den Vorteil nahm. So blieb es beim Anrennen und der Erkenntnis, dass sechs Spiele vor Schluss trotz des machbarenRückstandes nur noch ein Wunder – in Form einer Siegesserie – zumindest die Hoffnung auf den Ligaverbleib aufrechterhält.

"Unsere Ergebnisse spiegeln den Aufwand nicht wider!"

Seit zweieinhalb Jahren spielt Lucas Geng (23) für den FC RW Weilheim. Zuletzt geriet der mehrere Wochen verletzte Stürmer wegen einer roten Unterhose in die Schlagzeilen.

Lucas, die Punkte sind mal wieder beim Gegner. Hat wenigstens die Unterhose dieses Mal gepasst?

Naja, das war nicht lustig, was vor Wochenfrist in Bad Bellingen passiert ist. Es war schon nicht in Ordnung, dass ich die Unterhose ausziehen musste. Zudem fühlte ich mich schuldig, weil wir genau in dieser Phase das 3:4 kassieren. Übrigens hatten einige Spieler andersfarbige Shirts unter dem Trikot. Den Schiri hat das nicht interessiert.

Dem Frust beim 3:5 in Bad Bellingen folgte nun das 2:3 gegen den SV Jestetten. War's das nun für euch?

Wir haben noch sechs Spiele und da wäre es verfrüht, vom Abstieg zu reden. Natürlich wird es schwierig, aber noch ist es machbar.

Was macht denn noch Hoffnung?

Es ist leider so, dass unsere Ergebnisse nicht mit dem Aufwand übereinstimmen. Wie oft haben wir geführt und dennoch verloren? Wir müssen es einfach einmal schaffen, eine Führung zu verteidigen.

Wenn es schief geht, fällt die Elf dann auseinander?

Es wäre nicht akzeptabel, wenn einer nach dem Abstieg den Verein wechseln würde. Natürlich gibt es einen gewissen Umbruch, zumal einige sehr starke A-Junioren aufrücken. Dazu braucht es umso mehr erfahrene Spieler.

Sie haben nur bis zur Pause gespielt. Ist die Verletzung noch zu spüren?

Es war erst mein dritter Einsatz nach meiner achtwöchigen Pause. Mir fehlt noch die Power, deshalb wollte ich in der Halbzeit raus.