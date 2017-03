Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein startet optimistisch

Frauenfußball: Verbandsligist SF Neukirch zu Gast. Landesligist SV Niederhof muss gegen den SV Litzelstetten ran. SV Nollingen muss beim SV Deggenhausertal punkten

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Voller Elan geht der FC Hochrhein Hohentengen-Stetten ins erste Verbandsligaspiel nach der Winterpause. "Die Vorbereitung ist gut gelaufen, wir sind parat und spielen komplett", klingt FCH-Trainer Mike Stark optimistisch. Gegner sind morgen die Spfr. Neukirch.

Mit Blick auf das klare 4:1 in der Vorrunde und den Tabellenplatz ist der FC Hochrhein Favorit. Mit 4:1 siegte Starks Elf beim Vorletzten. Der Trainer warnt jedoch: "Wir unterschätzen den Gegner auf keinen Fall, wir unterschätzen keinen in dieser Liga. Er spricht von einem wichtigen Spiel gleich zum Start ins Frühjahr: "Wir könnten den Abstand mit einem Sieg ausbauen." Der FC Hochrhein will schnell Punkte sammeln, damit der Abstiegskampf erst gar kein Thema wird.

Landesliga: – Wegen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen lief die Vorbereitung für Trainer Roger Küpfer und seinen SV Niederhof nicht nach Wunsch. Er konnte bislang seine Formation, die er gerne zum Auftakt gegen den SV Litzelstetten auf dem Kunstrasen in Murg aufgeboten hätte, noch nicht testen. Deshalb ist er mit Prognosen vorsichtig: "Ich möchte am Ende mindestens Vierter werden. Ob's für ganz nach vorne reicht, ist ungewiss. Wir versuchen es natürlich." Seine Vorsicht begründet er mit dem dünnen Kader. Um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten, muss der SV Nollingen beim SV Deggenhausertal punkten.