Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein startet optimal

Frauenfußball: Verbandsligist siegt 3:0 gegen SF Neukirch. Landesligist SV Niederhof bezwingt SV Litzelstetten mit 6:2. Aufsteiger SV Nollingen verliert 0:3 beim SV Deggenhausertal

Frauenfussball, Verbandsliga:

FC Hochrhein – SF Neukirch 3:0 (2:0)

(neu) "Das war ein super Start", freute sich Trainer Mike Stark über den unterm Strich ungefährdeten Sieg. Das hatte er sich zum Start ins Frühjahr gewünscht. Mit dem 3:0 hat seine Elf den Abstand zur Abstiegszone vergrößert und sich ein gutes Polster für die kommenden schweren Aufgaben geschaffen.

Allerdings verlangten die Gäste aus Neukirch dem FC Hochrhein einiges ab. Respektvoll sagte Stark: "Der Gegner war hoch motiviert." Seine Elf brauchte eine kleine Anlaufphase, bis sie richtig ins Spiel kam. Dann erarbeitete sie sich gute Chancen. Anne Kirchner (7./31.) setzte in der ersten Hälfte die Zeichen und verschaffte dem FCH einen komfortablen Vorsprung bis zur Pause.

Die Gäste ließen nicht locker, waren aber am Strafraum zumeist mit ihrem Latein am Ende. Die Abwehr des FC Hochrhein stand gut und ließ wenige Chancen des Gegners zu. Starks Elf vergab noch einige gute Möglichkeiten. Nina Sardu scheiterte freistehend, ein Schuss von Tiziana Di Feo krachte an die Unterseite der Latte. Sardu (65.) machte mit dem 3:0 dann endgültig alles klar.

Landesliga:

SV Niederhof – SV Litzelstetten 6:2 (3:1)

Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Eine Stunde lang mussten die Niederhoferinnen kämpfen. Erst in der Schlussphase kam der deutliche Erfolg zu Stande. Niederhofs Trainer Roger Küpfer: "Wir konnten den Gegner nicht so dominieren, wie wir uns das gewünscht hatten." Seine Elf legte gut los. Sarah Ostertag (7.) und Anna Butowski (14./29.) brachten den SV Niederhof schnell mit 3:0 in Führung. "Danach hatten wir eine schwache Phase", beschrieb Küpfer. Dies spiegelt sich in der weiteren Torfolge. Zu ungenau waren die Pässe. Die Gäste waren mit ihrer einzigen Spitze Larissa Malli immer wieder gefährlich. Sie brachte den SV Litzelstetten bis auf 3:2 heran. In der letzten halben Stunde brachen die Gäste ein, der SV Niederhof nutzte die Gelegenheit. Butowski (78./87.) erzielte ihre Tore drei und vier. Dazwischen erhöhte Valeria Montalbano (84.) auf 5:2. Küpfers Fazit: "Mit der Moral bin ich zufrieden. Spielerisch haben wir noch Luft nach oben."

SV Deggenhausertal – SV Nollingen 3:0 (0:0)

Für den SV Nollingen war es das erwartet schwere Spiel. Lange hielten die Nollingerinnen das 0:0. In den letzten 20 Minuten schienen die Kräfte zu schwinden. Im Zehnminutentakt, von der 67. Bis zur 86. Minute fielen die Tore für die Gastgeberinnen.