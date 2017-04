Fußball-Kreisliga A FC Hochrhein schafft noch das Remis

Fußball-Kreisliga A: Bauhuber-Elf holt sich dank Maiers Tor zum 2:2 einen Punkt beim SV 08 Laufenburg II. FC Schlüchttal sichert sich beim 4:0 gegen den SV Eschbach den zwölften Sieg in Folge

Kreisliga A-Ost

SV 08 Laufenburg II – FC Hochrhein 2:2 (1:1). (neu) In einem guten, abwechslungsreichen Spiel teilten sich beide Teams gerecht die Punkte. Darin waren sich beide Trainer, Michael Wasmer (SV 08 Laufenburg II) und Andreas Bauhuber (FC Hochrhein), hinterher einig. "Jeder hätte es am Ende noch für sich entscheiden können", resümierte Wasmer. Auch Bauhuber war unterm Strich zufrieden. Nico Maier (85.) bescherte den Gästen noch den Punkt.

FC Schlüchttal – SV Eschbach 4:0 (1:0). – Im ersten Durchgang war die Partie noch recht ausgeglichen. Obwohl sich der FC Schlüchtal schon ein leichtes Chancenplus erarbeitete. Kurz vor der Pause leitete Dominik Gisinger den zwölften Sieg in Folge für die Schlüchttaler ein. "Nach der Pause war's eindeutig, und wir haben unsere Chancen dann verwertet", freute sich Schlüchttals Spielertrainer Felix Blatter.

FC Geißlingen – SV Unteralpfen 5:0 (2:0). – Der Spitzenreiter unterstrich gegen einen nach vorne harmlosen SV Unteralpfen von Anfang an seine Ambitionen. Lukas Müller traf schon nach vier Minuten zur Führung. Dadurch beflügelt, waren die Geißlinger nicht mehr zu stoppen. Pascal Bercher (24.), der diesmal leer ausging, traf den Pfosten. Müller (31.) legte nach. Nach der Pause machten Marco Frey (65.) nach Vorarbeit von Bercher, Mittelfeldmotor Martin Griesser (88.) und Ralf Sutter (89.) alles rund. Die Klettgauer hatten noch einige Chancen mehr. Ein Sonderlob erhielt für seine souveräne Leistung Schiedsrichter Holger Trefzer (Hasel) von Geißlingens Betreuer Gerhard Mülhaupt.

SV BW Murg – SC Lauchringen 1:2 (1:1). – In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams mehr oder weniger. Höhepunkte gab's kaum. Der SV BW Murg ergriff nach Wiederanpfiff die Initiative. "Wir haben das Spiel bestimmt", beschrieb Murgs Trainer Sven Oertel den Verlauf, "am Ende haben wir uns vorne und hinten etwas zu dumm angestellt." Der Zug im Kampf um Platz zwei sei nun abgefahren. Oertel: "Jetzt können wir uns auf andere Dinge konzentrieren."

FC Weizen – SV Rheintal 1:0 (0:0). – Trainer Michael Gallmann vom FC Weizen war nach dem Sieg glücklich: "Ich freue mich für meine Jungs, dass sie sich belohnt haben für ein super Spiel." Sein Lob galt auch dem Gegner. Gallmann: "Von beiden Seiten war's ein gutes, intensives Spiel. Es hat Spaß gemacht. Der SV Rheintal hätte ganuso gut gewinnen können." Seine Elf hatte das Quäntchen Glück. Marc Müllek (67.) traf zum Sieg.

SV Nöggenschwiel – FC Dettighofen 1:1 (1:0). – Der SV Nöggenschwiel begann stark und dominierte, beflügelt durch das frühe Strafstoßtor von Daniel Bächle (4.), in den ersten 20 Minuten. Die Nöggenschwieler hatten Chancen, die Führung auszubauen. Durchtamen mussten sie in der 40. Minute: Torhüter Sven Karthan hielt einen Strafstoß von Fabio Kech. Kurz darauf sah der Dettighofer Martin Griesser Rot. In Unterzahl wurden die Gäste stärker und wurden mit Kechs Ausgleich belohnt. Der SV Nöggenschwiel verlor den Faden.

SV Stühlingen – FC Grießen 0:5 (0:2). – Wolfgang Spitz vom SV Stühlingen brachte es auf den Punkt: "Es war eine katastrophale Leistung von uns, mit Abstand das schlechtestes Spiel in dieser Saison." Die Gäste aus Grießen nutzten die Stühlinger Schwächen aus.

SV Albbruck – SV Berau 0:3 (0:3). – Albbrucks Trainer Rainer Jehle, der nach der Runde seine Trainerlaufbahn endgültig beendet, war nach dem Schlusspfiff bedient: "Es war einfach nix." Ihm fehlten zur Leistung seiner Elf schier die Worte. Jehle: "Wenn wir in 90 Minuten zwei Mal aufs Tor schießen – das sagt schon alles."

Kreisliga A-West

SV Karsau – TuS Kleines Wiesental 2:2 (0:0). – Nach der Niederlagenserie holte der SV Karsau wenigstens einen Punkt und beendete die Durststrecke. Doppeltorschütze Dominik Wohner (50./90.+7) verwandelte zwei Strafstöße und rettete das Remis.

FV Degerfelden – SV Schopfheim 1:2 (1:1). – Im Kampf um den Ligaverbleib kassierte der FV Degerfelden eine empfindliche Heimniederlage. Spielertrainer Patrick Streule glich kurz vor der Pause aus. Doch der zweifache Torschütze Sammy Oßwald besieglte die Niederlage.