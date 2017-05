Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein hat etwas gut zu machen

Frauenfußball: Verbandsligist muss im Auswärttspiel beim ESV Freiburg das 2:6-Debakel gegen Alemannia Freiburg-Zähringen verarbeiten. Landesliga-Neuling SV Nollingen ist zu Gast beim SV Litzelstetten. Spiel des SV Niederhof auf den Himmelfahrtstag verlegt

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Das 2:6-Debakel seiner Mannschaft gegen Alemannia Freiburg-Zähringen hinterließ bei Trainer Mike Stark vom FC Hochrhein schon seine Spuren. So einen desolaten Auftritt vor heimischem Publikum hatte der ansonsten als heimstark geltende FC Hochrhein schon lange nicht mehr abgeliefert.

Beim ESV Freiburg kann Starks Elf das angeknackste Selbstvertrauen mit einer deutlichen Leistungssteigerung wieder etwas aufbessern. Einen Punkt will der FC Hochrhein bei den Eisenbahnerinnen auf jeden Fall mitnehmen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Neuling gleich zwei Mal in Folge einen rabenschwarzen Tag erwischt. Schon in einer guten Verfassung wird es schwer genug für Starks Fußballerinnen. Erinnert sei an das 1:4 im Hinspiel.

Landesliga: – Kurzfristig hatte der SV Nollingen seine Partie gegen den FV Marbach vom vergangenen Sonntag auf den 25. Mai verlegt. Somit gönnte Trainer Bernd Güdemann seiner Elf eine kleine Schöpfungspause. So kann der Aufsteiger gut erholt die lange Reise an den Bodensee zum SV Litzelstetten antreten kann. Die Aufgabe beim Tabellenfünften ist schwer. In der Hinrunde verloren die Nollingerinnen mit 0:2. Bei nur acht Punkten auf fremden Plätzen hat der SV Nollingen, was die Auswärtsbilanz betrifft, etwas Nachholbedarf.

Die Begegnung des SV Niederhof gegen den FC Furtwangen wurde auf den 25. Mai (Himmelfahrtstag) verlegt.