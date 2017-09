Frauenfußball-Verbandsliga FC Hochrhein einen Tick stärker

Für die Fußballerinnen des FC Hochrhein beginnt die neue Saison am Sonntag mit dem Hochrhein-Duell bei der SG Wittlingen/Wollbach. Starke Neuzugänge machen Hoffnung. Trainer Mike Stark hat noch ein Torhüterinnenproblem zu lösen. Verein hat zweites Frauen-Team für den "Unterbau" gemeldet

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Das erste Verbandsliga-Jahr war für das Frauen-Team des FC Hochrhein richtig erfolgreich. Von Beginn an hatte die Elf von Trainer Mike Stark nichts mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt. Nun startet der FC Hochrhein am Sonntag in seine zweite Spielzeit in dieser Liga – gleich mit einem Hochrhein-Duell bei der SG Wittlingen/Wollbach. Das Ziel ist, wie vergangene Runde möglichst schnell die nötigen Punkte zu sammeln, um in der Liga zu bleiben.

Mike Stark und sein Team heben nach der grandiosen Verbandsliga-Premiere gewiss nicht ab. "Ich denke, wir können eine ähnliche Rolle spielen wie zuletzt. Zunächst wollen wir mal nicht absteigen. Sicher wäre ein Mittelfeldplatz toll", sagt Stark. Er schätzt seine Elf spielerisch sogar noch einen Tick stärker ein. Grund sind starke Neuzugänge. Celine Leusch aus Höchenschwand kommt vom FC Neunkirch zum FC Hochrhein. Auch die Jestetterin Lisa Remmele hatte vor ihrer eineinhalbjährigen Pause beim Schweizer Meister gespielt. Die beiden sind echte Verstärkungen. Stark will acht jungen Spielerinnen, die aus dem eigenen B-Juniorinnen-Team kommen, eine Chance geben, sich zu bewähren.

Ein kleines Probleme muss Stark noch lösen: Nach dem Abgang von Maike Bergdorf muss der Torhüterinnen-Posten neu besetzt werden. Aufgehört hat auch Anne Kirchner.

Ab der nun beginnenden Saison geht der FC Hochrhein neue Wege. Es ist dem Verein gelungen, ein zweites Frauen-Team für den Spielbetrieb zu melden. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Die Reserve wird von Bernhard Thoma und Siegfried Keller trainiert. Stark: "Unser Ziel war, einen guten Unterbau zu schaffen. Alle Spielerinnen sollen genügend Spielpraxis bekommen. Das war vorher immer etwas schwierig."