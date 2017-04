Frauenfußball FC Hochrhein düpiert den Spitzenreiter

Frauenfußball: FC Freiburg-St. Georgen unterliegt in Hohentengen klar mit 0:3. Anna-Lisa Butowski entscheidet Landesliga-Derby beim SV Nollingen mit dem 1:0-Siegtreffer für den SV Niederhof

Frauenfussball, Verbandsliga:

FC Hochrhein – FC Freiburg St. Georgen 3:0 (2:0)

Trainer Mike Stark vom FC Hochrhein setzte gegen den Spitzenreiter auf die Offensive. Seine mutige Entscheidung für diese Marschroute bewährte sich. "Wir wollten nicht hinten rein stehen, sondern wollten unsere Chance suchen. Ich habe gesagt: Wir müssen Druck machen." Seine Elf setzte die Vorgaben sauber um. Sie störte den Gegner früh, hinderte ihn am Spielaufbau. Stark: "Das haben die Mädels echt klasse gemacht."

Der FC Hochrhein legte fast schon ein Atem raubendes Tempo vor und belohnte sich. Samira Schönstedt (14.) zauberte einen Freistoß zur Führung ins Netz. Es kam noch besser. Nach einem Eckball war Jennifer Birkenberger (26.) mit dem Kopf zur Stelle – 2:0. "Wir hatten einen Sahnetag", schwärmte Stark. Etwas Bedenken hatte er einzig in der Phase kurz vor der Halbzeit, als der Gegner plötzlich mächtig Druck machte. Fast wäre den Breisgauerinnen der Anschlusstreffer gelungen. Schiedsrichter Jürgen Vogelbacher (Horheim) pfiff ab – abseits. "Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre", atmete Stark durch.

Der Tabellenführer drückte auch nach der Pause. Der FC Hochrhein versuchte, über Konter zum Erfolg zu kommen. Starks Defensive arbeitete in den Drangphasen der Gäste gut. Die Partie war noch lange nicht entschieden. Bis Rebecca Strittmatter (77.) nach einem Querpass von Tiziana Di Feo den FC Hochrhein mit dem 3:0 endgültig erlöste.

Landesliga:

SV Nollingen – SV Niederhof 0:1 (0:0)

Hart umkämpft war das Derby in Nollingen. Beide Teams schenkten sich nichts. Der SV Nollingen präsentierte sich stark formverbessert. "Es war kein Vergleich zum 0:3 in der vergangene Woche beim SV Deggenhausertal", sagte Nollingens Trainer Bernd Güdemann. Seine Elf habe alles beherzigt, was sie sich vorgenommen habe. Mit der Leistung seines Teams war er am Ende zufrieden. Über das Ergebnis ärgerte er sich: "Ich denke, ein Unentschieden hätten wir verdient."

Güdemann hatte seine Abwehr nach einigen Ausfällen komplett neu formieren müssen. Die Umstellung funktionierte gut. Der SV Nollingen spielte hinten solide. Chancen gab's insgesamt eher wenige. Ganz eindämmen konnten die Nollingerinnen die starke Offensive der Gäste natürlich nicht. Güdemann: "Der SV Niederhof ist vorne stark, das weiß man." Pech hatte seine Elf, als Spielermacherin Festina Rexhepi mit einer Bänderverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Das entscheidende Tor erzielte Niederhofs Spielführerin Anna-Lisa Butowski (78.). Trainer Roger Küpfer war heilfroh um die drei Punkte: "Der SV Nollingen hat es gut gemacht, die Räume im Mittelfeld eng gemacht und geschickt verteidigt. Wir hatten es schwer." Seine Elf verpasste es im ersten Durchgang, in Führung zu gehen. Küpfer: "Dann wär's vielleicht einfacher geworden." Unterm Strich war er zufrieden mit den drei Punkten, und er wünschte Rexhepi gute Besserung: "Es war ein Foul, keine Frage. Ich wünsche der Nollingerin, dass die Verletzung nicht so schlimm ist."