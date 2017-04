Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein besiegt amtierenden Meister

Frauenfußball: Verbandsliga-Neuling sichert mit dem 3:2 gegen die SG Vimbuch/Lichtenau den Verbleib in der Liga. SV Niederhof siegt glücklich beim FC Grüningen und freut sich über Schützenhilfe des SV Nollngen, der Tabellenführer SG Bad Dürrheim ein 2:2 abtrotzt

Frauenfußball, Verbandsliga:

FC Hochrhein – SG Vimbuch/Lichtenau 3:2 (2:1)

Je länger die Saison dauert, desto wohler fühlen sich die Fußballerinnen der FC Hochrhein in der Verbandsliga. Besonders, wenn sie gegen die Spitzenteams der Liga kicken dürfen. Solche Gegner liegen dem FCH. Dies bewies er gegen die SG Vimbuch/Lichtenau erneut. Nina Sardu (8.), Anne Kirchner (38.) und Samira Schönstedt (58.) bescherten dem FC Hochrhein den Sieg. Zwei Mal konnten die Gäste die FCH-Führung ausgleichen. Beim dritten Mal hielt die Abwehr der Gastgeberinnen dicht.

Mit diesem Sieg sind wohl alle Zweifel am Ligaverbleib frühzeitig beseitigt. "Wir sind alle mega froh, dass wir jetzt sicher in der Liga bleiben", freute sich Innenverteidigerin Vanessa Moser. Sie musste mit ihren Mitspielerinnen in der Defensive phasenweise mächtig kämpfen. "Am Anfang herrschte vielleicht ein wenig ein Durcheinander hinten bei uns", beschrieb die Verteidigerin die Partie.

Trotz der frühen Führung ließ der FC Hochrhein tatsächlich etwas nach. Das gleiche Bild nach dem 2:2. Doch die Elf von Trainer Mike Stark hatte immer die passende Antwort parat. In der Schlussphase verpassten es seine Spielerinnen, die Partie frühzeitig zu entscheiden. So blieb's bis zum Ende spannend. Stark ging auf Nummer sicher und stellte Tiziana Di Feo hinten rein. Sie stabilisierte die Abwehr, die nun nicht mehr viel zuließ.

"Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Wir hatten die besseren Chancen", resümierte Stark, "wir haben die Aufgabe als Team recht gut gelöst. Wir waren den Tick besser." Sein Team zeichnete sich durch den absoluten Siegeswillen aus. Stark: "Die Mädels wollten unbedingt gewinnen. Das spricht für das Team." Sein Sonderlob galt Torhüterin Maike Bergdorf, die seine Elf in einigen brenzligen Situationen vor dem dritten Tor der Gäste bewahrte.

Landesliga:

SV Nollingen – SG Bad Dürrheim 2:2 (1:0)

Hauchdünn verpasste der SV Nollingen gegen den Tabellenführer die große Überraschung. Dabei hatte Nollingens Trainer Bernd Güdemann sein Team nach einigen Absagen komplett umbauen müssen und schickte die Spielerinnen mit keinem guten Gefühl auf den Platz. Umso glücklicher war er nach dem Schlusspfiff: "Mit diesem Kraftakt war nicht zu rechnen. Wir haben taktisch alles umgesetzt, was wir besprochen hatten." Der SV Nollingen machte die Räume im Mittelfeld eng und setzte nach Balleroberung schnelle Konter. Festina Rexhepi (13./52.) – diesmal in der Spitze – brachte die Nollingerinnen zwei Mal in Führung. Der Sieg war greifbar, doch Katrin Rotter (81.) hatte Pech mit einem Eigentor. "Wir sind natürlich zufrieden, obwohl drei Punkte möglich waren", so Güdemann.

FC Grüningen – SV Niederhof 1:2 (1:1)

"Der Gegner war einen Tick stärker. Ein Remis wäre gerecht gewesen", musste Trainer Roger Küpfer nach dem knappen Sieg des SV Niederhof eingestehen. Doch dank einer taktisch guten Einstellung nach der Pause und einer starken Abwehrleistung holte sich seine Elf die Punkte und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter SG Bad Dürrheim. Anna-Lisa Butowski (34.) glich mit einem Strafstoß die frühe Führung der Gastgeberinnen aus. Kurz nach der Pause traf Sarah Ostertag (48.). Küpfers Lob galt Torhüterin Stefanie Meisch: "Sie war ein starker Rückhalt." Im Spiel nach vorn hatte sein Team allerdings Probleme.