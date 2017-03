FC Hausen wird südbadischer Futsal-Meister

Fußballerinnen aus dem Wiesental besiegen die SG Wittlingen-Wollbach dank Nervenstärke an der Sechsmeter-Marke und der gut haltenden Torhüterin Jessica Minas. Platz fünf für Bezirksmeister SG Schliengen-Neuenburg beim Finalturnier in Schopfheim

Futsal, Frauen: – Mit 4:3 (0:0) besiegte der FC Hausen die SG Wittlingen-Wollbach und wurde damit südbadische Futsalmeister der Frauen. Der Bezirksligist SG Schliengen-Neuenburg, der sich als Meister des Bezirks Hochrhein für die Endrunde qualifiziert hatte, rundete das Ergebnis für den Bezirk Hochrhein mit einem bemerkenswerten fünften Platz ab.

Im Finale der südbadischen Futsalmeisterschaft kam es zum Lokalderby zwischen dem FC Hausen und der SG Wittlingen-Wollbach. In der Friedrich-Ebert-Halle in Schopfheim standen sich in einem offenen und abwechslungsreichen Spiel zwei gleichwertige Verbandsligisten gegenüber, denen aber kein Tor gelingen wollte. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung des Sechsmeter-Schießens. Dabei wurde Hausens Torhüterin Jessica Minas zur Matchwinnerin. Sie hielt den entscheidenden Schuss, während ihre Mitspielerinnen wie schon im Halbfinale keinen einzigen Versuch vergaben.

Zwölf Teams hatten sich für die Futsalmeisterschaft des SBFV in Schopfheim qualifiziert. Wie es leider üblich geworden ist, traten nicht alle Teams an, diesmal war es der SC Sand aus dem Bezirk Offenburg, der kurzfristig absagte.

In der Vorrundengruppe qualifizierte sich der FC Denzlingen vorHausen für das Halbfinale, während die Schliengenerinnen, die im Auftaktspiel den FC Hausen mit 1:0 besiegt hatten, knapp ausschieden. In der anderen Gruppe setzte sich der Hegauer FV vorWittlingen durch. Im letzten Gruppenspiel lieferten sich die beidenTeams ein sehr intensives und temporeiches Match, in dem dieKandertälerinnen erst in Führung gingen, am Ende aber mit 1:2 unterlagen.

Für den Hegauer FV mag dieses Ergebnis ein Pyrrhus-Sieg gewesen sein, denn im gar nicht so schnellen Halbfinale gegen den FC Hausen konnten die klar favorisierten Hegauerinnen auch dann kein Tempo mehr zulegen, als die Lotterie an der Sechsmeter-Marke näher rückte. Das Spiel dominierten sie zwar und schnürten Hausen lange Zeit regelrecht ein, aber ein Konter brachte sie in Rückstand, den Hegau nur noch ausgleichen konnte. Und im Sechsmeter-Schießenließen die Wiesentälerinnen an diesem Tag nichts anbrennen und gewannen das Halbfinale mit 4:3 (1:1). Schon vorher hatte die SG Wittlingen-Wollbach das andere Halbfinale gegen den FC Denzlingen nach Rückstand mit 2:1 gewonnen. Im kleinen Finale hielt sich der Hegauer FV mit 4:0 gegen Denzlingen schadlos.

Für ruhige Spielverläufe sorgten die Schiedsrichter Holger Trefzer (Hasel), Gaspare Lombardo (Rheinfelde), Remigiusz Baran (Weil) und Stefan Mera-Linz (Schopfheim). Ausrichter des Turniers war gewohnt souverän der SV Schopfheim unter der Leitung von Fritz Trefzger.

Die Preise überreichten die Frauenbeauftragten des Bezirks Hochrhein, Sonja Westermann, und des Südbadischen Fußballverbandes, Ute Wilkesmann. Anwesend waren der Bezirksvorsitzende Uwe Sütterlin und SBFV-Präsident Thomas Schmidt. Ein weiterführendes Turnier wie bei den Herren und den Jugenden gibt es für die SBFV-Meisterinnen noch nicht.