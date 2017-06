Fußball-Kreisliga A FC Grießen rettet sich

Klettgauer bleiben nach der Nullnummer gegen den SV Berau in der Kreisliga A. SV Eschbach muss nach 0:2 beim SC Lauchringen gegen den SV Weil III nachsitzen

Kreisliga A-Ost

FC Grießen – SV Berau 0:0. (neu) Man merkte beiden Teams an, dass es um einiges ging. Sie kämpften verbissen. Von Beginn an ging es richtig zur Sache. Die Gäste aus Berau kamen dabei besser ins Spiel und hatten die klaren Möglichkeiten. Die größte Chance vor der Pause vergab Daniel Eichhorn (37.) als er fünf Meter vor dem Tor freie Bahn hatte. Der Ball flog links am Kasten vorbei. Der FC Grießen hatte lediglich zwei gute Gelegenheiten mit Freistößen. Auch nach der Pause schenkten sich beide Teams nichts. Doch mit zunehmender Spieldauer schwanden bei allen Akteuren etwas die Kräfte. Kein Wunder bei dieser Hitze. Kurz vor Schluss hatte wieder Eichhorn das 1:0 für die Berauer auf dem Fuß, und GRießens Torhüter Christian Forgione musste nach einer Ecke noch einmal ran. Dann war klar: Der FC Grießen und SV Berau bleiben über dem "Strich"und sicher in der Liga. "Alle sind kaputt, alles sind erleichtert, es hat gereicht, mehr interessiert mich jetzt nicht mehr", sagte Grießens Trainer Thorsten Stauch.

SC Lauchringen – SV Eschbach 2:0 (1:0). – Im Fernduell wartete der SV Eschbach vergeblich auf die Schützenhilfe des SV Berau. Selbst konnte man die Aufgabe in Lauchringen nicht lösen. Obwohl die Eschbacher bis zum Schluss alles versuchten. Der SC Lauchringen schenkte den Gästen nichts und spielte engagiert. Nach dem 2:0 für die Lauchringer war es für die Eschbacher natürlich schwer, den Rückstand noch aufzuholen. Der SV Eschbach muss nun gegen den SV Weil III nachsitzen und kann in beiden entscheidenden Spielen den Abstieg immer noch verhindern.

FC Hochrhein – FC Geißlingen 2:3 (1:2). – Die Zuschauer sahen, obwohl es um nicht mehr viel ging, noch einmal ein munteres Derby. Der FC Hochrhein machte am Ende viel Druck. Die Geißlinger brachten den Sieg über die Zeit und feierten ihren Torschützenkönig Pascal Bercher, der drei Mal traf, und sein Konto auf 30 Treffer schraubte.

SV Nöggenschwiel – FC Schlüchttal 3:1 (2:1). – In einem guten Spiel spielte der SV Nöggenschwiel unterm Strich entschlossener und zielstrebiger. Stefan Zanotti (29.), Benni Weiler (30.) und Antonio Falletta (77.) drehten die Partie nach dem Rückstand.

FC Dettighofen – SV Rheintal 1:3 (1:0). – Beide Teams taten sich bei brütender Hitze nicht mehr allzu weh. Die Partie plätscherte mehr oder weniger vor sich her. "Es war ein netter Saisonausklang", resümierte Rheintals Sportchef Thorsten Walz. Die Rheintaler bescherten ihrem scheidenden Trainer OLiver Neff noch einen Sieg.

SV BW Murg – SV Albbruck 3:0 (3:0). – Das Spiel war schon nach der ersten Hälfte entschieden. Jan Schlinke (4.), Nico Rüdiger (6.) und Adrian Karle (45.) machten den Murger Erfolg perfekt.

SV Stühlingen – SV 08 Laufenburg II 2:2 (1:0). – "Natürlich waren die Laufenburger feldüberlegen", erklärte Stühlingens Trainer Frank Henninger. Doch seine Elf war unterm Strich gefährlicher. Die Stühlinger konterten geschickt. In den letzten 15 Minuten gab es sogar noch Chancen zum Sieg.

SV Unteralpfen – FC Weizen 2:0 (1:0). – Der SV Unteralpfen verabschiedete sich mit einer starken Leistung aus der Kreisliga A. Vorsitzender Fabian Max: "Wir hatten viel Chance und hätten höher gewinnen müssen."

Kreisliga A-West

SV Todtnau – SG Niederhof/Binzgen 2:1 (1:1). – Die Enttäuschung hielt sich bei Trainer Dirk Tegethoff und der SG Niederhof/Binzgen in Grenzen. Es hätte schon optimal laufen müssen für die SG. Selbst ein Sieg hätte den Abstieg nicht mehr verhindert. "Trotzdem wollten wir dieses Spiel noch gewinnen", sagte Tegethoff, der extra seinen Toscana-Urlaub unterbrach. Seine Elf begann, wie so oft, gut, kassierte dann wieder ein vermeidbares Gegentor. Schließlich gelang Mariusz Rymsza (29.) das 1:1. In der Folge vergab die SG fast schon tausendprozentige Chancen. Tegethoff: "Wir lassen die Köpfe nicht hängen. Wir greifen wieder an."

SV Weil III – FV Degerfelden 2:0 (2:0). – Der FV Degerfelden konnte dem SV Schwörstadt keine Schützenhilfe leisten. Der SV Weil III rettete sich in die Abstiegsendspiele.

Bildergalerie vom Spiel in Grießen: