Fußball-Bezirksliga FC Geißlingen zum ersten Mal in der Bezirksliga

Aufsteiger aus dem Klettgau setzt auf seine Geschlossenheit. Maximilian Hauke und Dominik Flum kommen mit viel Erfahrung zurück. Derby gegen den FC Erzingen am 30. August

Fußball-Bezirksliga: – Soll bloß keiner den Fehler machen, den FC Geißlingen zu unterschätzen: "Gerade wenn es nicht so läuft, dann halten wir zusammen und biegen das Ding noch um. Wir sind eine Mannschaft, die nie aufgibt", beschreibt Trainer Markus Eggert eine großen Stärken des Neulings aus dem Klettgau: "Das Team besteht nahezu komplett aus Geißlinger Jungs. Wir haben großen Rückhalt im Dorf. Auswärts sind unsere Zuschauer hin und wieder sogar in der Überzahl gewesen."

Dass der Neuling souverän und vorzeitig den Titel geholt hat, sei nur die halbe Wahrheit. Markus Eggert erinnert sich an einige Spiele, bei denen es Spitz auf Knopf stand: "Es sah von außen leichter aus, als es war." Der Vorteil des FC Geißlingen war die gesunde Mischung im Team und die Breite in der Qualität und den Torschützen. Neben Pascal Bercher, der 30 der 90 Saisontore erzielte, gab es zahlreiche weitere Torschützen. Einfach auszurechnen waren die Geißlinger also nicht.

So geht der Aufsteiger mit Zuversicht und ohne Druck ins Abenteuer "Bezirksliga". Markus Eggert, der vom Nachbarn FC Grießen kam und nun in seine dritte Saison als Trainer startet, spürt die Euphorie im Team: "Die Jungs wissen, dass künftig ein anderer Wind weht und jeder noch eine Schippe drauf legen muss. Aber wir können befreit aufspielen. Wir versuchen, oben zu bleiben und unter Beweis zu stellen, dass unser Erfolg keine Eintagsfliege gewesen ist."

Die Meister-Elf bleibt zusammen, Abgänge gibt es beim FC Geißlingen nicht. Youngster Jonathan Grießer setzt den Trend fort, dass Talente aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Dort spielten auch schon Maximilian Hauke und Dominik Flum, die mit Bezirksliga-Erfahrung zu ihrem Heimatverein zurückkehren. Vorerst fehlen werden allerdings Lukas Müller, der im Herbst für ein Vierteljahr ins Ausland zum studieren geht, und Felix Mülhaupt, der nach seinem Kreuzbandriss wohl erst nach der Winterpause wieder spielen wird. "Die Bezirksliga wird für unsere jungen Akteure eine tolle Erfahrung", ist Markus Eggert überzeugt. Vorbild sind für ihn kleine Vereine wie der SV Buch, der es seit Jahren mit bescheidenen Mitteln und eigenen Spielern schafft, sich in der Liga zu behaupten.

Besonders freuen sich die Geißlinger, die erstmals in ihrer 64-jährigen Geschichte in der höchsten Liga des Bezirks spielen, auf das Derby gegen den FC Erzingen. Das erste Aufeinandertreffen seit dem 2:2 am 26. März 2011 in der Kreisliga A, ist auf den 30. August verlegt worden. In den vergangenen 40 Jahren spielten die beiden Lokalrivalen ohnehin selten gemeinsam in einer Liga – und wenn, ging meist der FC Erzingen als Sieger vom Platz. Einzig im Jahr 1975 findet sich noch ein 3:3 in der damaligen B-Klasse Staffel 3.

Zugänge: Maximilian Hauke (FC RW Weilheim), Dominik Flum (FC Erzingen), Jonathan Grießer (eigene Junioren).

Abgänge: Keine

Tor: Maximilian Hauke, André Schymura, Marc Schulze. – Abwehr: Tobias Bomsdorf, Isa Celik, Daniel Grießer, Stefan Grießer, Patrick Klotz, Luca Magerl, Lucas Mülhaupt, Eric Schmid. – Mittelfeld: Björn Binkert, Dominik Flum, Marco Frey, Martin Grießer, Jonathan Grießer, Jakob Hotz, Marius Manz, Lukas Müller, Marco Mäller, Ralf Sutter. – Angriff: Pascal Bercher, Felix Mülhaupt, Yannik Rutschmann, Marius Wolfer. – Trainer: Markus Eggert.