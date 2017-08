Fußball-Bezirksliga FC Geißlingen zahlt Lehrgeld im Derby

Aufsteiger unterliegt vor 440 Zuschauern im ersten Bezirksliga-Heimspiel seiner Geschichte dem SV Jestetten mit 0:3. Daniel Constantin und Pascale Moog (2) treffen für die Gäste

Fußball-Bezirksliga

FC Geißlingen – SV Jestetten 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 (22.) Constantin, 0:2 (35.) und 0:3 (64.) beide Moog. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 440.

Es war angerichtet, beim FC Geißlingen. Das Wetter passte, die Kulisse mit knapp 440 Zuschauern sowieso. 64 Jahre nach der Vereinsgründung war der Club erstmals in seiner Geschichte als Gastgeber für ein Bezirksliga-Spiel gefragt. Und sie hatten sich gut vorbereitet im Klettgau auf das Derby gegen den SV Jestetten. Trainer Markus Eggert hatte nahezu den kompletten Kader zur Verfügung. Selbst Spieler, die tagszuvor noch im Urlaub waren, wollten dabei sein.

Am Ende aber herrschte erst einmal Niedergeschlagenheit. Denn der Gast nahm sich die Punkte – verdient – mit nach Hause: "Wir haben erleben müssen, dass uns hier die Fehler nicht verziehen werden." Aber, das betonte der Coach nach dem zweiten Spiel: "Wir wissen sowohl das 3:3 von Wittlingen als auch dieses Spiel richtig einzuschätzen. Drei Tore schlechter waren wir sicherlich nicht." Dennoch, das stritt er nicht ab: Auf dem Platz und im Kader ist noch erheblich Luft nach oben.

Das sieht auch Kapitän Stefan Grießer im Video-Interview mit dem SÜDKURIER nicht anders: "Wenn wir in zehn Tagen das Derby gegen den FC Erzingen spielen, sind wir alle ein Stück weiter." Allen voran der allseits gefürchtete Torjäger Pascal Bercher. Ihn schickte Eggert nach der Pause ins Rennen, um das 0:2 vielleicht aufholen zu können. Doch Bercher zollte seinem zweiwöchigen Urlaub doch Tribut, war in der Jestetter Abwehr gut aufgehoben.

Überhaupt machte der SV Jestetten vieles richtig an diesem Nachmittag. Erst schnürte er den Gastgeber vor dessen Tor ein, ließ dann den Druck etwas nach und ließ den FC Geißlingen gewähren. Und der tappte prompt in die Falle. Mehrfach tauchten die Müller, Sutter und Hotz im gegnerischen Strafraum auf, vergaben aber ihre Möglichkeiten. Im Gefühl der scheinbaren Überlegenheit schlichen sich aber Abspielfehler ein.

Einen nutzte der SV Jestetten zum schönsten Tor des Tages, dem 1:0 durch Daniel Constantin. Eine tolle Kombination über die rechte Seite schloss der Youngster souverän zur Führung ab. In der Folge behielten die Geißlinger zwar optisch das Zepter in der Hand, doch achtsamer wurden sie nicht. Prompt kam Pascale Moog am Strafraum zum Schuss, Luca Magerl fälschte das "Pfund" noch ab – 0:2. Bis zur Pause versuchten die Hausherren die Wende. Stefan Grießer (41.) und Dominik Flum (44.) fanden aber in Yannic Frey ihren Meister.

Im Stil einer Spitzenmannschaft spielte der SV Jestetten die Partie nach dem Wechsel runter, erhöhte durch Pascale Moog (64.) per Freistoß gar auf 3:0. "Wir haben uns sehr gut entwickelt, sind breit aufgestellt und gut eingespielt", erklärt Abwehrspieler Alexander Achmedov den Aufschwung. Der 26-Jährige zählt mittlerweile zu den Stützen der Defensive, hat das Ungestüme im Zweikampf abgelegt: "Man lernt eben immer dazu", lacht er verschmitzt.

Zufrieden trat auch Patrizio De Feo den Heimweg an. Der Co-Trainer vertrat Michele Masi (Urlaub) nahezu optimal: "Wir haben fünf Punkte aus der englischen Woche geholt und damit unser Minimalziel erreicht." auch ohne den Cheftrainer legte das Team einen ordentlichen Auftritt hin: "Wir wussten um die Geißlinger Stärken und Schwächen. Das haben wir taktisch hervorragend gelöst", lobte De Feo das Team.