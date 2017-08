Fußball-Bezirksliga FC Geißlingen wartet seit Jahrzehnten auf einen Derbysieg

Fußball-Bezirksliga: Erstmals in der Geschichte stehen sich der Neuling und der FC Erzingen am Mittwochabend zum Klettgau-Derby in der Bezirksliga gegenüber. Sieg der Gastgeber im Archiv nicht zu finden. Geißlinger Dominik Flum tritt gegen seine Ex-Kollegen an

Fußball-Bezirksliga: – Auf dieses Spiel haben die Fans beider Vereine seit vielen Jahren gewartet. Erstmals seit dem 2:2 am 26. März 2011 in Erzingen, stehen sich der FC Geißlingen und der FC Erzingen wieder zum Klettgau-Derby gegenüber. Und das sogar erstmals überhaupt in der Bezirksliga. Anstoß zur Partie, die ürsprünglich am ersten Spieltag hätte stattfinden sollen, ist am Mittwoch, um 18.15 Uhr, in Geißlingen.

In der gemeinsamen Historie der Klettgau-Rivalen gab es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten relativ wenig Duelle. Meist gingen die Erzinger dann auch als Gewinner vom Platz. Ein Geißlinger Punktspiel-Sieg war im Archiv unserer Zeitung trotz intensiver Suche jedenfalls nicht zu finden. Vielleicht ändert sich das ja vor der zu erwartenden großen Kulisse am Mittwochabend.

Die Voraussetzungen für eine spannende Partie zwischen den Lokalrivalen sind dennoch gegeben, denn in der neuen Liga werden die Karten neu gemischt. Der Gastgeber wartet nach drei Partien in der neuen Liga noch immer auf den ersten Sieg. Allerdings gelangen der Elf in den beiden Auswärtsspielen in Wittlingen (3:3) und beim FV Lörrach-Brombach II (3:4) bereits ein halbes Dutzend Tore. Einzig bei der Heimpremiere vor zehn Tagen gegen den SV Jestetten (0:3) ging die Elf von Markus Eggert leer aus. Mittlerweile aber sind die Urlauber wieder im regulären Trainingsbetrieb und da in Derbys ohnehin einiges möglich ist, scheint es nur eine Frage der Zeit, wann denn nun auf dem Geißlinger Sportplatz das erste Bezirksliga-Tor der Clubgeschichte fallen wird.

Beim FC Erzingen kullerte am vergangenen Samstag nach dem 3:1-Erfolg gegen den SV 08 Laufenburg so mancher Stein von den Herzen der Verantwortlichen. Mit nun vier Punkten steht die Elf von Trainer Oliver Neff auf Platz neun und könnte sich mit einem Derbysieg vor dem spielfreien Wochenende noch weiter verbessern.

Beim Gast steht der zuletzt gesperrte Steffen Hönig wieder zur Verfügung. Beim FC Geißlingen freut sich vor allem Dominik Flum aufs große Derby. Er spielte zuletzt drei Jahre beim Nachbarn.