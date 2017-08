Fußball-Bezirksliga FC Geißlingen startet ins große Abenteuer

Fußball-Bezirksliga: Beim FC Wittlingen bestreitet der Neuling das erste Bezirksliga-Spiel seiner Geschichte. Mit-Aufsteiger FC Schlüchttal muss zum FV Lörrach-Brombach II. SV 08 Laufenburg will Start-Niederlage in Wehr gegen den SV Buch vergessen lassen

Fußball-Bezirksliga: – Volles Programm am zweiten Spieltag mit acht Spielen, nachdem zum Auftakt lediglich zehn Clubs im Einsatz waren. Ernst wird es auch für die Aufsteiger aus dem Osten des Bezirks: Der FC Geißlingen gastiert zum ersten Bezirksliga-Spiel seiner Geschichte beim FC Wittlingen und der FC Schlüchttal muss beim FV Lörrach-Brombach II antreten.

Auch wenn Thomas Werne seinen Trainer Markus Eggert noch Urlaub machen lässt, ist es nicht so, dass der Neuling die Bezirksliga auf die leichte Schulter nimmt: "Er hatte schon im vergangenen Sommer keinen Urlaub mit seiner Familie. Das musste jetzt einfach sein", betont der Vorsitzende des Aufsteigers: "Wir werden auch mal ohne ihn unseren Mann stehen", ist er überzeugt.

Mit einem großen Bus steuert der Tross aus dem Klettgau in Richtung Kandertal: "Bei Auswärtsfahrten leisten wir uns das und ermöglichen unseren Fans, mitzufahren", so Werne, der einen ausgebuchten Bus fürs erste Bezirksliga-Spiel der 64-jährigen Vereinsgeschichte melden kann: "Wir bringen immer eine stattliche Kulisse mit", ist er vom Rückhalt des Dorfes angetan. Schließlich repräsentiere die Mannschaft auch die Gemeinde: "Nahezu alle Spieler kommen aus Geißlingen."

Die freuen sich auf das Abenteuer in der Bezirksliga und wollen in Wittlingen eine erste Marke setzen: "Wir fahren sicher mit Respekt, aber doch ohne Angst dort hin", so Werne, der in den vergangenen Wochen feststellte, dass die Aufstiegseuphorie nicht verfolgen ist: "Die Jungs haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet." Zwar fehlt zum Auftakt ausgerechnet Torjäger Pascal Bercher, doch verrückt machen lassen sich die Geißlinger deshalb nicht: "Sie kennen uns ja nicht. Vielleicht ist das unsere Chance."

Sehr gut kennen sich hingegen der FC Erzingen und der FC Wehr. Die Gastgeber starten mit guten Erinnerungen in die neue Saison. In der abgelaufenen Spielrunde sind ihnen gegen diesen Gegner zwei Siege gelungen. Die Wehrer treten zwar mit dem Rückenwind des späten Sieges über den SV 08 Laufenburg im Klettgau an, müssen aber auf Urlauber Maik Häfele sowie die gesperrten Michale Bauder und Rico Schellin verzichten.

Den Frust über diese Niederlage hat sich der SV 08 Laufenburg im Pokal beim SV Schwörstadt (4:0) erst einmal von der Seele geschossen. Nun soll der nächste Streich zu Hause gegen den SV Buch folgen: "Marc Schikowski und Raffaele Cella werden mich gut vertreten", ist Trainer Michael Wasmer überzeugt, dass ihm das Ergebnis den Urlaub in der Toscana zusätzlich verschönern wird.