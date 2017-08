Fußball-Bezirksliga FC Geißlingen schnappt sich den Punkt

Fußball-Bezirksliga: Ausgerechnet der Ex-Erzinger Dominik Flum trifft kurz vor Schluss im Derby gegen seinen bisherigen Verein zum 1:1-Endstand vor 720 Zuschauern

Fußball-Bezirksliga

FC Geißlingen – FC Erzingen 1:1 (0:1).

Tore: 0:1 (6.) Luca Di Lionardo, 1:1 (88.) Dominik Flum. – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – Z.: 720.

Generationen von Sportreportern kommt dieses ominöse "Ausgerechet" in den Sinn, wenn sich Szenen abspielen, wie in der 88. Minute im Klettgau-Derby beim FC Geißlingen. Seit der sechsten Spielminute hattte der Nachbar FC Erzingen vor 720 Zuschauern mit 1:0 geführt, nachdem Luca Di Lionardo einen Freistoß zur Führung an Marc Schulze vorbei ins Tor gemogelt hatte. Die Hausherren mühten sich danach redlich um den Ausgleich, ackerten aber meist glücklos bei ihren Offensivaktion – bis "ausgerechnet" Dominik Flum zuschlug.

Ausgerechnet, weil Dominik Flum, ein Geißlinger Eigengewächs, erst vor wenigen Wochen zurück zu seinem Heimatverein gewechselt. Drei Jahre lang stand er – ausgerechnet – im Kader des FC Erzingen. Dem 21-Jährigen tat das Tor besonders gut – zumal es ein in zweifacher Hinsicht historischer Treffer für den Gastgeber war: Flum erzielte das erste Bezirksliga-Tor vor heimischem Publikum und sicherte damit den ersten Bezirksliga-Punkt auf heimischem Rasen in der 64-jährigen Geschichte des FC Geißlingen.

Für Trainer Markus Eggert war das ein typisch Geißlinger Punkterfolg: "Es zeichnet uns eben aus, dass wir nie aufgeben und bis zum Schluss an unsere Chance glauben." Der Trainer des Aufsteigers zeigte sich erstaunt, dass auch die Gäste ziemlich defensiv aufgetreten seien: "Ich habe damit gerechnet, dass sie mehr tun."

Das war vielleicht er Wärme und dem frühen 1:0 geschuldet. In der Folge bestimmte der FC Erzingen zwar das Geschehen auf dem Platz, doch unterm Strich "haben wir zu wenig investiert", ärgerte sich Trainer Oliver Neff: "Zu oft wusste der Ball führende Spieler nicht, wen er anspielen soll, wei zu wenig Bewegung in unseren Aktionen war." So erlebte er, wie kurz vor Schluss der Sieg verschenkt wurde, weil Lukas Müller nach seinem abgewehrten Schuss problemlos erneut an den Ball kam und Dominik Flum auflegen konnte: "Da muss man den Ball einfach weghauen und nicht rausspielen wollen. Es war doch klar, dass der Druck gegen Ende nochmal stärker wird. Über weite Strecken hatte ich das Gefühl, dass sie uns einschläfern wollen."

Was dem FC Geißlingen, so tatsächlich gewollt, auch gelungen ist. Gab es vor der Pause sowohl für Kevin Simanowski auf Erzinger als auch für Marc Schulze beim Gastgeber noch Möglichkeiten, ihr Können unter Beweis zu stellen, wurde die Partie mit zunehmender Dunkelheit düsterer. "Meine Abwehr hat stark agiert", lobte denn auch Markus Eggert: "Immer wieder kam der Fuß dazwischen. Wir haben kaum Chancen zugelassen." So ist es kein Wunder, dass die gefährlichste Erzinger Szene nach dem Seitenwechsel eine abgefälschte Bogenlampe von Shaban Limani war. Marc Schulze musste sich gewaltig Strecken, um den Ball aufs Tornetz zu lenken.