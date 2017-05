Fußball-Kreisliga A-Ost FC Geißlingen ist Meister

Fußball-Kreisliga A-Ost: Klettgauer feiern mit 6:2 gegen den SV BW Murg vorzeitig den Titel und damit einen historischen Erfolg. Erstmals spielen sie in der Bezirksliga

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Sie konnten den Schlusspfiff kaum noch erwarten. Dann brachen die Dämme. Der FC Geißlingen siegte in einem grandiosen Spiel gegen einen starken SV BW Murg mit 6:2 und steht vorzeitig als Meister fest. Für die Klettgauer ein historischer Erfolg. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielen sie nun in der Bezirksliga.

Der Jubel war riesig. Die Geißlinger tanzten, sangen und dankten ihren treuen Fans mit einer Welle. Für Erfolgstrainer Markus Eggert gab's noch die übliche Bierdusche. Alle waren überglücklich, dass mit diesem Heimspiel jetzt alles klar war. "Man hat gespürt, dass die Jungs heute unbedingt wollten", freute sich Eggert. Sein nasses T-Shirt spürte er kaum in der Euphorie. Seine Elf hatte noch einmal hart kämpfen müssen, eher der Erfolg bald klar war. Begünstigt durch einen Elfer und ein vielleicht überzogene rote Karte für Gästetorhüter Simon Blakowski (34.). Er konnte Lukas Müller nur noch mit einem Foul stoppen. Von da an zeigten, die Geißlinger ihre unglaubliche Offensivstärke. Vergessen darf man allerdings nicht, dass die Gäste einige sehr gute Möglichkeiten, schon vor dem 1:0, ausließen.

Alles war hinterher vergessen. Betreuer Gerhard Mülhaupt kullerten die Freudentränen: "Wer hätte das gedacht vor der Runde." Er ist an der Linie schon eine Institution bei den Klettgauern. Ralf Sutter, der im Sommer vom TuS Bonndorf, zurückgekehrt war, freute sich besonders: "Es ist riesig, dass ich mit meinem Heimatverein diesen historischen Erfolg feiern darf. Überragend. Einfach Wahnsinn." Er zweifelte, wie alle anderen, nicht daran, dass dieser Titel verdient ist. "Das ist eine richtig geile Truppe, da sind immer mindestens 15 Mann im Training", so Sutter weiter. Er selbst steuerte noch einen Treffer zum deutlichen Sieg bei.

Vorsitzender Thomas Werne eilte nach dem Schlusspfiff zu den Spielern, nahm jeden einzelnen Spieler in die Arme und gratulierte. Es waren einfach tolle Szenen. Es schien fast so, als wäre ein enormer Druck von den Geißlingern abgefallen.

"Ich bin mächtig stolz auf die Jungs"

Bildergalerie im Internet:

Erst im Sommer hat Ferhat Orak (42) das Amt des Sportchefs beim FC Geißlingen übernommen. Ein Jahr danach durfte er den historischen Erfolg seines Vereins mitfeiern.

Ferhat, erst ein Jahr im Amt, schon gibt's einen Titel zu feiern. Wie fühlen Sie sich?

Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft. Ich freue mich natürlich riesig.

Welchen Anteil haben Sie am Erfolg?

Vielleicht, weil ich ein paar neue Spieler geholt hatte. Ich unterstütze das Team ständig. Aber letztlich haben das gesamte Trainerteam und die Mannschaft super gearbeitet. Mein Anteil ist da her bescheiden. Wir haben eine super Vereinsgemeinschaft.

Was ist die Stärke des Teams?

Die Jungs haben eine super Moral, einen tollen Teamgeist. Der ganze Verein schwimmt auf einer super Welle. Wir haben einen starken Kader und eine starkes Trainerteam. Und ich bin stolz darauf, dass alle für die neue Runde zugesagt haben: Spieler und Trainerteam – alles bleibt zusammen.

Gibt's noch Verstärkungen?

Es ist noch nichts fest. Aber wir führen Gespräche. Im Moment kann ich dazu noch nicht mehr sagen.

Sie spielen zum ersten Mal in der Bezirksliga. Was trauen Sie dem Team zu?

Es wird spannend. Es geht um den Ligaverbleib. Andere Ziele haben wir erst mal nicht.