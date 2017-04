Fußball-Kreisliga A-Ost FC Geißlingen effektiv und abgezockt

Fußball-Kreisliga A-Ost: Glanzloser 2:1-Sieg für den Spitzenreiter im Klettgau-Derby. FC Grießen gerät in große Abstiegsnöte

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Treue Zuschauer des FC Geißlingen rümpften nach dem 2:1-Derbysieg beim FC Grießen die Nase und zweifelten: "Das Spiel war nicht so gut, oder?" Dabei näherte sich ihre Elf wieder einen Schritt in Richtung Titel und Aufstieg in die Bezirksliga. Manche kamen dann doch noch zu einer einfachen Analyse: "Wir haben drei Punkte. Vielleicht sind wir auch schon etwas verwöhnt."

Dabei zeichnen einen potenziellen Meister doch gerade solche Merkmale aus. Auch wenn's mal nicht läuft, siegt man. Die Geißlinger spielten abgezockt, obwohl sie in der Schlussphase nach dem Strafstoßtor von Philipp Jedlicka (81.) leicht ins Schwimmen kamen.

Schon der erste Angriff saß. Der FC Grießen vertändelte den Ball in der Vorwärtsbewegung. Dann ging's schnell. Steilpass zu Torjäger Pascal Bercher (5.) ins löchrige Grießener Abwehrzentrum – der ließ Torwart Jörg Ritter keine Chance. Der FC Geißlingen, sprich Bercher, benötigt nicht viele Chancen, um zum Erfolg zu kommen. Die Geißlinger spielten hinten den Ball von der einen zur anderen Seite, bis sich eine Lücke öffnete. Entweder wurde Bercher oder die beiden Außen Marco Frey und Lukas Müller geschickt. So wurde es immer gefährlich. Zusätzlich sorgte Felix Mülhaupt, Torschütze zum 2:0, für Unruhe. Das zweite Tor war ein Paradebeispiel für das hohe Tempo, dass der Tabellenführer im Angriff gehen kann. Nach einem Doppelpass mit Bercher (62.) flankte Eric Schmid. Am langen Eck stand Mülhaupt frei und köpfte ein. Hätten auf der anderen Seite die Grießener ihre Chance genauso konsequent genutzt, hätten sie einen Punkt geholt.

Und da war noch ein aufmerksamer Torwart Marc Schulze. Er verhinderte mit einigen Paraden und Reflexen weitere Grießener Treffer. "Wenn wir hier mit 0:1 zurückliegen, können wir uns nicht beschweren. Marc hat uns zwei, drei Mal im Spiel gehalten", resümierte Geißlingens Trainer Markus Eggert. Gleich nach dem Anstoß scheiterte Dennis Asmus an Schulze.

Für die einen rückt der Traum vom erstmaligen Aufstieg immer näher. Für den FC Grießen hat der Abstiegskampf endgültig begonnen. Trainer Thorsten Stauch haderte: "In der ersten Hälfte haben wir zu viel diskutiert. Vor dem Tor waren wir nicht clever, wir haben oft das falsche Mittel gesucht. Spielerisch waren die Geißlinger nicht unbedingt besser." Seine Elf wachte etwas zu spät auf. Zumindest ein Punkt war drin.

"Den Aufstieg haben wir im Hinterkopf"

Ein echtes Eigengewächs des FC Geißlingen ist Stefan Grießer (29). Im defensiven Mittelfeld ist der Kapitän eine wichtige Stütze des Tabellenführers.

Stefan, wie schwer war’s heute?

Es war anstrengend. Die Grießener haben am Schluss Druck gemacht. Sie haben es uns richtig schwer gemacht.

Hattet ihr es so erwartet?

Ja, sicher. Wir haben erwartet, dass die Grießener im Derby doppelt Gas geben. Sie haben ja keine schlechte Mannschaft. Man darf sie nicht nach dem Tabellenplatz bewerten.

Was macht euch so stark?

Wir waren in den vergangenen Jahren immer vorne dabei. Die Mannschaft ist geschlossen. Diesmal ist es noch etwas besser, weil wir einen breiten und ausgeglichenen Kader haben. Und alle ziehen mit.

Wird jetzt über die Bezirksliga geredet?

Natürlich haben wir den Aufstieg im Hinterkopf. Es sind noch acht Spiele. Man kann in dieser Liga gegen Jeden verlieren. Wir machen uns keinen Druck. Schön wär’s natürlich, wenn wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga spielen würden.

Hättet ihr das Potenzial?

Von der Kreisliga A in die Bezirksliga ist der Sprung groß. Aber wenn wir weiter so gut trainieren und uns entwickeln, könnten wir bestehen.