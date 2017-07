Fußball-Bezirksliga FC Erzingen stellt die Weichen neu

Fußball-Bezirksliga: Der neue Trainer Oliver Neff greift auf sechs neue Spieler zurück und hat drei Co-Trainer zur Verfügung. Julian Göbel, Alfredo Di Feo, Luca Di Lionardo und Cristian Parrino fallen noch bis zur Winterpause aus. Sandro D'Accurso ist im September wieder fit

Fußball-Bezirksliga: – Sechs neue Spieler, ein nahezu komplett neues Trainerteam, dazu bald ein neuer Kunstrasenplatz. Beim FC Erzingen sind die Weichen neu gestellt worden. Die enttäuschend verlaufene Rückrunde mit gerade einmal zwei Siegen nach der Winterpause ist abgehakt: "Wir alle fangen bei Null an", lautet das Motto von Oliver Neff. Der Nachfolger von Christoph Fluck ist im Trainergeschäft zwar ein alter Hase mit einer Erfahrung von 13 Jahren, doch der FC Erzingen ist erst seine zweite Station. "Ich habe mich in einigen Punkten neu orientieren müssen", gibt der 44-Jährige offen zu.

Viele Automatismen, über die Neff beim SV Rheintal nicht mehr nachdenken musste, funktionieren bei der neuen Mannschaft noch nicht: "Es wird auch für mich ein Lernprozess", geht Neff zuversichtlich in die neue Saison. Die beginnt für die Erzinger eine Woche später, denn das auf den ersten Spieltag angesetzte Derby beim Aufsteiger FC Geißlingen wurde auf den 30. August verlegt: "Unsere Ligapremiere feiern wir am 12. August gegen den FC Wehr", so Neff.

Bis zu diesem Zeitpunkt soll sich die Elf gefunden haben, denn es gilt ein halbes Dutzend neuer Spieler einzubauen. Allerdings werden zumindest Cristian Parrino, der einst unter Neff beim SV Rheintal spielte, und der vom SV Schaffhausen gekommene Luca Di Lionardo wegen langwieriger Verletzungen nicht zur Verfügung stehen. Ausfallen wird in den nächsten Wochen auch Stürmer Sandro D'Accurso, der sich in der Vorbereitung verletzt hat. Frühestens zur Rückrunde rechnet Neff auch mit Julian Göbel und Alfredo Di Feo.

Somit relativiert sich die Breite des Kaders ganz schnell: "Viel passieren darf jetzt nicht mehr", hofft Oliver Neff, dass seine Spieler gesund bleiben. Das gilt vor allem auch für Torhüter Kevin Simanowski, der seinen Kreuzbandriss gut überstanden hat.

Nach dem Weggang von Christoph Fluck hat der Verein ein breiteres Trainerteam. Neben Max Boll, der als Torwarttrainer erhalten bleibt, steht Neff in Michael Seifert, der zuletzt beim SV Lottstetten an der Linie stand, ein engagierter Co-Trainer zur Seite. Der 32-jährige Kroate Marijan Tukeric, der vom hessischen TSV Bachrain (bei Fulda) in den Klettgau kam, agiert nicht nur als Spieler, sondern wird auch als Fitnesstrainer sein Wissen einbringen.

Das Quartett hat die Aufgabe, die vorhandene Qualität aus der Mannschaft herauszukitzeln. Neff ist klar, dass das im Frühjahr nicht gelungen ist und mehr in der Mannschaft steckt: "Immerhin kam sie auf Platz zwei aus der Winterpause", sieht er, welches Potenzial ihm zur Verfügung steht: "Deshalb ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und wir uns schnell als Mannschaft finden."

Schließlich rechnet er mit einer schweren Saison und spielstarken Gegnern: "Ich gehe davon aus, dass sich zwei Gruppen heraus kristallisieren: Acht Clubs, darunter die beiden Reserve-Teams und die Landesliga-Absteiger, die um den Titel spielen und neun Clubs, die vier Absteiger unter sich ausmachen." Klar sei aber auch, dass der FC Erzingen zur ersten Gruppe zählen soll: "Deshalb brauchen wir einen guten Start, um gleich in der Spur zu sein. Wir müssen in jedem Spiel Vollgas geben, denn Durchhänger werden in dieser Saison sicher härter bestraft."

Zugänge: Cristian Parrino (FC Tiengen 08); Shaban Limani (VfB Waldshut); Marijan Tuerkic (TSV Bachrain), Harun Fishekgjija (FC Wil/CH); Luca Di Lionardo (SV Schaffhausen/CH); Jonathan Balsamo (VfB Waldshut, Junioren).

Abgänge: Alessandro Kürger (FC Beringen/CH); Dominik Flum (FC Geißlingen); Johannes Baumgartner (SG Höchenschwand-Häusern).

Tor: Kevin Simanowski, Jan Wiedmann, Max Boll. – Abwehr: Luigi Lentisco, Valentin Loparco, Alfredo Di Feo, Julian Göbel, Manuel Göbel, Fabian Binzer, Steffen Hönig, Hasan Faslak. – Mittelfeld: Harun Fishekgjija, Jonathan Balsamo, Piero Bonomo, Maximilian Indlekofer, Felix Uhl, Stefan Fels, Marijan Tukeric. – Angriff: Sandro D'Accurso, Shaban Limani; Danilo Torsello, Luca Di Lionardo, Ronny Bauer, Cristian Parrino. – Trainer: Oliver Neff (SV Rheintal) für Christoph Fluck (pausiert). – Co-Trainer: Michael Seifert (SV Lottstetten).