Fußball-Bezirksliga FC Erzingen setzt Start in den Sand

FC Erzingen setzt Start in den Sand

Fußball-Bezirksliga: 0:1-Fehlstart gegen den FC Schönau nach flottem Spiel auf dem Hartplatz. „Joker“ Burak Asik macht Trainer Heiko Günther glücklich. SÜDKURIER-Interview mit Valentin Loparco (FC Erzingen)

Fußball-Bezirksliga: – War es Bauchlandung oder doch eine Standort-Bestimmung? Der FC Erzingen hat den Jahresauftakt gegen den FC Schönau buchstäblich in den Sand gesetzt. Weil der Rasen noch nicht bespielbar ist, liefen die Akteure zum Spitzenspiel auf dem Hartplatz auf – und lieferten sich über 90 Minuten ein durchaus flottes Spiel. Dass der Gast durch den späten Treffer von Burak Asik am Ende als Sieger nach Hause fahren durften, bewerteten beide Trainer als "glücklich".

Christoph Fluck wollte aller Enttäuschung zum Trotz nicht den Stab über seine Mannen brechen: "Es gibt keine Vorwürfe. Die Mannschaft hat alles probiert. Wir hatten einfach nicht das nötige Glück", verwies er vor allem auf dem Lattentreffer (65.) von Steffen Hönig, als die komplette Schönauer Abwehr einen Eckball von Sandro D'Accurso falsch eingeschätzt hatte.

Dass das 0:1 ein Wegweise für die nächsten Wochen ist, wollte Fluck nicht gelten lassen: "Wir werden schon noch Fahrt aufnehmen, wenn unsere Verletzten wieder fit sind", blickte er zuversichtlich auf die Reservebank. Hier harrten die angeschlagenen Ronny Bauer und Felix Uhl nach Trainingsrückstand auf Kurzeinsätze. Gar nicht im Kader waren Max Indlekofer und Piero Bonomo, mit deren Rückkehr noch in diesem Monat zu rechnen ist.

Das alles aber täuschte nicht darüber hinweg, dass die schwere Verletzung von Julian Göbel (Kreuzband- und Meniskusriss) und der Weggang von Gianpierre Notarpietro (zum FC Singen 04) große Lücken ins Mittelfeld gerissen haben. Hier war der quirlige Luigi Lentisco völlig auf sich allein gestellt und so wartete D'Accurso in der Spitze vergeblich auf verwertbare Zuspiele.

So strahlte denn Heiko Günther übers ganze Gesicht nach dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Stefan Schmidt. "Die Erzinger sind für ihre enorme Offensivstärke bekannt. Unser Augenmerk lag deshalb erst einmal auf der Defensive. Denn wir kassieren zu viele Gegentore", so Günther, dessen Ersatz für den gesperrten Tobias Steinebrunner, A-Junior Philipp Georg, seine Sache gut löste. Dass dann die zweite der beiden Torchancen – Kevin Weiss sah den eingewechselten Burak Asik in die Gasse laufen – zum Sieg führte, machte Günther umso glücklicher: "Beide Teams hatten viel Respekt voreinander. Mir war deshalb klar, dass ein Fehler das Spiel entscheiden würde."





Video-Interview mit Kevin Weiss (FC Schönau)

Video-Interview mit Julian Göbel (FC Erzingen)

"Es reizt mich durchaus, einmal überregional zu spielen"

Trotz einer längeren Unterbrechung als C- und B-Junior beim SV 08 Laufenburg darf Valentin Loparco als echtes Eigengewächs des FC Erzingen bezeichnet werden. Der Offensivspieler, seit einer Woche 20 Jahre alt, hat sich in die Stamm-Elf gespielt.

Valentin, abgesehen von der 0:1-Pleite gegen den FC Schönau läuft es für Sie?

Ich bin ganz zufrieden mit meinem ersten Aktivjahr zufrieden sein. Ich bekomme meine Einsätze und darf mich als Stammspieler fühlen.

Gegen den FC Schönau zählten Sie ebenfalls zu den auffälligsten Spielern.

Ja, ich war zufrieden. Einige Kopfballduelle und Zweikämpfe konnte ich für mich entscheiden.

Trotzdem reichte es nicht zum Erfolg?

Es war ein Kampfspiel. Spielerisch etwas zu reißen, ist auf diesem Boden schwierig. Aber wir haben eigentlich immer gehofft, das entscheidende Tor zu machen und waren beim Lattentreffer von Steffen Hönig ja auch ganz nah dran. Selbst nach dem 0:1 haben wir alles versucht – hatten aber kein Glück.

Wie geht ihr mit den Ausfällen um?

Auch wenn uns gute Spieler fehlen, sind wir dennoch ganz gut aufgestellt. Wir haben das Selbstbewusstsein, die drei Punkte holen zu wollen.

Welche persönlichen Ziele haben Sie?

Ich bin überzeugt, dass wir weiterhin vorn mitmischen. Es kann noch so viel passieren in der Rückrunde. Und natürlich würde es mich als junger Spieler reizen, einmal überregional zu spielen.