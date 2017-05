Fußball-Bezirksliga FC Erzingen sehnt Sommerpause herbei

Fußball-Bezirksliga: Vermeidbare 1:2-Schlappe gegen den SV Herten. Fabian Venturiero stellt vor der Pause mit zwei Toren die Weichen auf Sieg für die vom Abstieg bedrohten Gäste. Kurios: Gelb-Altersrekord für den FCE-Vorsitzenden Thomas Indlekofer

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Erzingen – SV Herten 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 (6.) und 0:2 (43.) beide Venturiero; 1:2 (51./FE) Torsello. – SR: Wolfgang Jäger (Orsingen-Nenzingen). – Z.: 116.

Die noch zu spielenden Minuten bis Saisonende werden beim FC Erzingen zwar nicht gezählt. Doch dass sich die Elf die Sommerpause schnellstens herbei sehnt, war beim 1:2 gegen den vom Abstieg bedrohten SV Herten nicht zu übersehen. Und das lag nicht nur daran, dass etliche Stammkräfte aus privaten, gesundheitlichen, beruflichten Gründen oder wegen einer Sperre fehlten.

Was die Gastgeber vor dem Seitenwechsel ihren Zuschauern boten, oder besser noch zumuteten, war enttäuschend. Nur der „Hammer“ von Danilo Torsello (14.), den SVH-Torwart Andreas Bolinger relfexartig um den Pfosten lenkte, deutete gewisses Interesse am Spiel an. Ansonsten hatten die Hausherren vor allem mit sich selbst zu tun. Es wurde diskutiert, kritisiert und gemeckert – schön anzusehen wars nicht.

Vorsitzender Thomas Indlekofer, der den privat verhinderten Trainer Christoph Fluck an der Seitenlinie vertrat und neben Niklas Keller und Ersatz-Torwart Alessandro Krüger sowie Sportchef Patrick Netzhammer sogar als Ersatzspieler notiert war, reagierte noch rechtezeitig. Für den angeschlagenen und verwarnten Bauer brachte er Keller nach 41 Minuten. Für Steffen Hönig kam Netzhammer nach der Pause.

Endlich kehrte Ruhe ins Spiel ein. Die Erzinger, letztlich froh, dass die starken Hertener vor der Pause lediglich mit 2:0 führten, übernahmen jetzt das Kommando. Nach einem feinen Lupfer von Torsello scheiterte Felix Uhl an Bolinger. Kurz danach berührte Waldemar Schmidt einen langen Abschlag von Stefan Hauser. Mit dem Handelfmeter verkürzte Torsello auf 1:2. Und ob Uhl (59.) nach der Flanke von Torsello beim vermeintlichen Ausgleich tatsächlich im Abseits stand, muss offen bleiben. In der Folge verpassten Dominik Flum (68.) per Freistoß und erneut Uhl (87.) nach Vorarbeit von Luigi Lentisco das nun eigentlich verdiente 2:2.

So standen die Erzinger einmal mehr mit leeren Händen da. Lediglich eines der neun Spiele seit der Winterpause wurde gewonnen. „Erstaunlich, dass wir dennoch so weit vorn stehen“, brachte es Aushilfs-Torwart Stefan Hauser auf den Punkt: „Einfacher wie diese Saison wird aufsteigen nicht mehr.“

Und als ob das alles nicht schon kurios genug wäre, setzte Schiedsrichter Wolfgang Jäger noch eines drauf. Weil Thomas Indlekofer eine seiner Entscheidung lautstark monierte, sah er als Ersatzspieler die „Gelbe Karte“ – und dürfte mit seinen 57 Jahren damit wohl den Altersrekord gebrochen haben.

Der SV Herten verpasste es indessen vor der Pause, für klare Verhältnisse zu sorgen: "Uns war in der Halbzeit klar, dass es bei den Erzingern so nicht weiter geht", ärgerte sich SVH-Trainer Thorsten Szesniak nur kurz über den zaghaften Auftritt seiner Elf im zweiten Abschnitt, nachdem sie vor dem Wechsel die Partie klar beherrscht hatte. Matchwinner war in dieser Phase Fabian Venturiero, der nach einer Ecke von Musa Musliu die Lücke fand und aus acht Metern flach zum 1:0 (6.) vollendete. Beim "Pfund" von Mario Rittwag (33.) an den Außenpfosten und zuvor der verstolperten Chance von Musliu (29.) war mehr drin. Das erledigte dann Venturiero (44.) nach blitzsauberer Vorarbeit von Julian Jäger.

Im zweiten Abschnitt machten die Gastgeber richtig Druck. Erst scheiterte Felix Uhl (47.) nach einem Lupfer von Torsello am erneut prächtig reagierenden Bolinger, dann traf Torsello per Handelfmeter, als Waldemar Schmidt einen weiten Abschlag von Hauser mit der Hand berührt hatte: "Danach wurden wir unsicher. Alles Kopfsache", war Szesniak froh, dass es am Ende reichte: "Von Flattermann will ich nicht reden, denn noch stehen wir über dem Strich." Vielmehr strich er angesichts der elf Punkte aus den letzten fünf Spielen die Qualität seiner Elf heraus: "Hier in Erzingen muss man erst einmal gewinnen. Wären wir nervös, hätten wir das nicht geschafft."

Interview mit Tunahan Kocer (SV Herten)

Interview mit Patrick Netzhammer (FC Erzingen)