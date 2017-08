Fußball-Bezirksliga FC Erzingen hat den Willen zum Sieg

Fußball-Bezirksliga: Personellen Rückschlägen und einem irregulären Ausgleichstreffer zum Trotz gelingt der Elf aus dem Klettgau beim 3:1 gegen den SV 08 Laufenburg der erste Sieg unter dem neuen Trainer Oliver Neff

Fußball-Bezirksliga: – Im ersten Moment mochte er es nicht zugeben, dann aber sprach Trainer Oliver Neff doch von einem Stein, der ihm nach dem 3:1 des FC Erzingen gegen den SV 08 Laufenburg vom Herzen gefallen war: "Angesichts der Umstände und des starken Gegners, gegen den man durchaus verlieren kann, bin ich glücklich über diesen Sieg", atmete der neue Trainer nach dem ersten Erzinger Bezirksliga-Sieg unter seiner Regie durch: "Es war eine starke Leistung des Kollektivs", lobte er seine gebeutelte Elf.

Für die Erzinger lief es bis zur Halbzeitpause eher durchwachsen, auch wenn sie mit einer 2:1-Führung in die kühle Kabine trabten. Der ursprünglich als Innenverteidiger vorgesehene Steffen Hönig hatte wider Erwarten keine Freigabe: "Da musste ich meinen Plan zum ersten Mal ändern", so Neff, der fünf Minuten vor dem Anpfiff erneut umdisponieren musste: "Manuel Göbel holte sich beim Aufwärmen eine Zerrung." Für ihn rückte Felix Uhl in die Startelf. Als kurz vor der Pause Stefan Fels' Kreislauf nicht mehr wollte, wie er sollte, musste Neff die Abwehr ein drittes Mal korrigieren: "Dazu kassieren wir ein regelwidriges Tor. Dass wir dennoch gewinnen, ist der Mannschaft hoch anzurechnen."

Dass das Laufenburger 1:1 nicht hätte zählen dürfen, interessierte die Gastgeber nach Spielende nur noch am Rande. Schiri Tim Bugglin (Weil) hatte es schlicht nicht gesehen, dass der Ball vor Sandro Knabs Treffer klar hinter der Torauslinie lieg, ehe ihn Angelo Armenio zurück ins Feld kickte und Knab so eine fast perfekte Premiere ermöglichte.

Mit großer Moral wehrten sich die Gastgeber, die zuletzt beim SV Buch sang- und klanglos untergegangen wären, hätten sie nicht Kevin Simanowski zwischen den Pfosten gehabt. Der 24-Jährige unterstrich gegen die Laufenburger nicht nur seine Form, er glänzte auch als Vorbereiter: "Derzeit läuft es. Ich bin topfit und habe meine Knieverletzung gut überwunden", freut sich der Torhüter: "Und jetzt habe ich sogar einen Scorerpunkt." Mit einem weiten Abschlag setzte er Ronny Bauer in Szene und der lupfte den Ball frech über Sebastian Waßmer zum 1:0 ins Tor. Noch vor der Pause nutzten die Gastgeber ihre zweite gute Chance: Neuzugang Shaban Limani köpfte zur Pausenführung und legte damit den Grundstein zum Sieg.

Den machte Maximilian Indlekofer mit einem Kopfball kurz nach dem Wechsel perfekt, raubte den Gästen damit den Nerv. Sie rannten in der Folge zwar an, doch ohne das Erzinger Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen: "Natürlich ist es schwierig, wenn immer wieder ein anderer Spieler im Urlaub ist. Aber wir müssen endlich mit dem Kopf in der Bezirksliga ankommen, sonst wird das nichts", ärgerte sich SV 08-Trainer Michael Wasmer: "Die Erzinger hatten nicht unbedingt mehr Chancen, aber den größeren Willen, dieses Spiel zu gewinnen."

„Dieser erste Saisonsieg tut uns vor dem Klettgau-Derby am Mittwoch richtig gut“

Seit frühester Jugend spielt Maximilian Indlekofer (24) für den FC Erzingen. Nach mehreren Verletzungspausen zählt der Mittelfeldspieler nun zum festen Stamm.

Maximilian, der erste Saisonsieg ist geschafft. Wie war das bei Ihrem Kopfballtor zum 3:1-Endstand?

Luca DiLionardo hat den Eckball kurz auf Piero Bonomo gespielt. Als der dann flankte, habe ich gesehen, dass niemand richtig zum Ball geht. Also bin ich in die Lücke im Torraum und habe darauf spekuliert, an den Ball zu kommen.

Als Torjäger sind Sie nicht gefürchtet, doch der Treffer war ungemein wichtig?

Auf jeden Fall. Wir haben das erste Spiel gewonnen. Das tut nach dem eher durchwachsenen Start gut. Zudem war es nicht irgendeine Mannschaft, die wir besiegt haben. Die Laufenburger sind eines der stärksten Teams der Liga.

Wie leicht fiel der Sieg am Ende?

Leicht? Gar nicht! Bis zum Schlusspfiff mussten wir um diese Punkte kämpfen. Allein einen Sandro Knab unter Kontrolle zu halten, ist Schwerstarbeit. Wir haben das als Mannschaft gut gelöst und damit auch einen wesentlichen Schritt nach vorn gemacht. Denn das Zusammenspiel hat ja im Frühjahr nicht so richtig gepasst.

War das auch mit ein Grund, weshalb Sie überraschend als Manndecker gegen Knab aufgestellt waren?

In der Regel spiele ich auf der Sechser-Position. Aber wenn der Trainer von mir erwartet, dass ich einen Mann decke, dann mache ich das. Ist doch klar, dass ich mich immer in den Dienst der Mannschaft stelle.

Wie wichtig war dieser Sieg im Hinblick auf das Derby beim FC Geißlingen?

Es wäre nicht gut gewesen, am Mittwoch sieglos ins Derby zu gehen. Wir wissen alle, dass wir die Geißlinger nicht unterschätzen dürfen. In so einem Derby kann alles passieren.

Wie groß ist die Rivalität im Klettgau?

Auf sportlicher Ebene ist eine gesunde Rivalität – nicht mehr und nicht weniger. Die Wege beider Teams haben sich ja lange Zeit nicht mehr gekreuzt. Beide Clubs sind also heiß auf dieses Spiel.