Regionalsport Hochrhein FC Dettighofen düpiert den FC Hochrhein

Der abstiegsbedrohte Aufsteiger triumphiert beim 5:1. Der FC Schlüchttal siegt beim 2:1 gegen den SV 08 Laufenburg II zum sechsten Mal in Folge

Kreisliga A-Ost

FC Hochrhein – FC Dettighofen 1:5 (0:2). (neu) Im Abstiegskampf setzte Aufsteiger FC Dettighofen ein Ausrufezeichen. Ausgerechnet bei seinem Heimatverein drehten die Spieler von Trainer Michael Ebner auf. Allerdings attestierte FCH-Pressesprecher Andreas Gaveau seinem Team eine schwache Leistung. Ein Aufflackern gab's nach dem 1:2-Anschlusstor. "Nach dem 1:3 brachen alle Dämme", sagte Gaveau. in Unterzahl – Joachim Sutter (62.) sah Gelb-Rot – war nichts mehr zu kitten.

FC Weizen – SV Stühlingen 0:0. – Nach einer Leistungssteigerung nach der Pause vergab der FC Weizen im Derby den möglichen Sieg. Marc Müllek (65.) scheiterte vom Punkt an Stühlingens Torhüter Ralf Scherzinger. Eine weitere Chance vergab Johannes Stich. Doch unterm Strich sprach Weizens Trainer Michael Gallmann von einem gerechten Remis: "Die Stühlinger haben sich den Punkt verdient."

SV Rheintal – SV BW Murg 0:3 (0:2). – Beim SV Rheintal lief alles schief. Zunächst verwehrte Schiedsrichter Uwe Seifert (Waldshut) nach Ansicht von Sportchef Thorsten Walz seinem Team einen Handelfmeter. Kurz darauf gab's Strafstoß für die Gäste. Ermin Huskic (16.) verwandelte. Dann sah Manuel Roder (29.) die Ampelkarte. Zuvor hate Mehmet Yilmaz das 2:0 für den SV BW Murg erzielt. Robin Wagner hatte Pech mit einem Pfostenschuss. Niklas Frank (70.) musste ebenfalls früher zum Duschen gehen. Walz: "Die Murger haben sich trotz zwei Spieler in Überzahl nicht viel einfallen lassen." An der Niederlage war jedoch nichts mehr zu rütteln.

FC Schlüchttal – SV 08 Laufenburg II 2:1 (0:0). – Der FC Schlüchttal setzte seine Serie fort und siegte unter der Regie des Trainergespanns Felix Blatter und Nino Betz nun schon zum sechsten Mal in Folge. Allerdings machten die Schlüchttaler auf dem Ühlinger Hartplatz den Erfolg erst nach Platzverweisen der Gäste für Marcus Widmann und Alexander Herr (beide 66.) perfekt. Auslöser für Diskussionen war der Strafstoß zum 1:1 von Marvin Kalt, der die Partie später mit seinem zweiten Treffer entschied. Die Gäste hatten zuvor, mit zwei Spielern weniger, allerdings zwei dicke Chancen gehabt.

SC Lauchringen – FC Grießen 1:2 (0:0). – Lauchringens Trainer Carmine Marinaro ärgerte sich über eine unnötige Niederlage: "Wir waren die meiste Zeit klar besser." Sandro Schätzle hatte in der ersten Hälfte Pech mit einem Schuss an den Pfosten. Im zweiten Durchgang wurde ein Tor von Murat Aydogan wegen abseits nicht gegeben. Marinaro: "Für mich war's keins." Nach dem 1:2 in der 90. Minute riskierten die Lauchringer noch einmal alles. Die Gäste verteidigten den Sieg aber geschickt.

SV Berau – SV Unteralpfen 1:1 (0:1). – Symptomatisch für ein eher mäßiges Spiel: Beide Tore fielen bei Freistößen. Christian Schnurr (15.) traf für die Gäste, Magnus Isele (85.) für den SV Berau. In der Nachspielzeit vergab Schnurr eine dicke Chance.

SV Eschbach – SV Nöggenschwiel 1:2 (1:1). – Eschbachs Trainer Karl-Heinz Silbereis beschönigte nichts "Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen. Alle haben einen schlechten Tag erwischt." Die Partie war von vielen Ballverlusten geprägt. Am Ende nutzte der SV Nöggenschwiel seine Chancen konsequent. Daniel Bächle entschied die Partie.

Kreisliga A-West

SG Niederhof/Binzgen – SV Karsau 0:1 (0:1). (gew) Der SV Karsau nahm erfolgreich Revanche für die Niederlage im Hinspiel und entschied ein typisches "0:0-Spiel" zu seinen Gunsten. Dirk Tegethoff, Trainer der Gastgeber, musste wegen der akuten Personalnot stark improvisieren. "Das ist eine Katastrophe", klagte er, wollte das aber nicht als Ausrede für die Niederlage gelten lassen. Der Sieg des SV Karsau sei letztlich verdient. Trotz viel Leerlauf auf beiden Seiten nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit des Gegners kurz vor der Pause gnadenlos aus. Torschütze war Patrick Heger.

SV Schwörstadt – TuS Stetten 0:1 (x:x). – Auf schwer bespielbarem Platz kam der TuS Stetten zu einem insgesamt verdienten Sieg. Urs Keser, Trainer der Gastgeber, musste zugeben: "Die Niederlage geht in Ordnung." Das Tor des Tages für die Gäste erzielte Benjamin Schulz Mitte der ersten Hälfte.