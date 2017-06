Fußball-Kreisliga, Schwarzwald FC Bernau II bleibt Maß aller Dinge

Fußball: C-Kreisligist aus dem Hochschwarzwald holt den fünften Titel in Folge

Fußball-Kreisliga C-3: – Der FC Bernau II spielte seine fünfte Saison in der Kreisliga C-3 und wurde zum fünften Mal in Folge – dieses Mal mit 24 Punkten und 25:17 Toren – auch Meister. Die zurückliegende Saison beendete das Team allerdings mit zwei Niederlagen. So oft verloren die Bernauer in den vier Spielzeiten zuvor insgesamt! Überhaupt liest sich die Bilanz seit 2012 hervorragend: 58 Spiele wurden bestritten, davon 53 gewonnen, eines endete ohne Sieger und lediglich vier Partien gingen an den jeweiligen Gegner. Unter dem Strich ergibt das 160 Punkte sowie 279:56 Tore in fünf Jahren.